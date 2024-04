La Promessa Anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio 2024: Martina lascia Curro e confessa il suo grande segreto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale 5 dal 29 aprile al 3 maggio 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 29 aprile al 3 maggio 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, è trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi. Il 1° maggio 2024 l'appuntamento raddoppia e comincerà a partire dalle ore 14.10.

Puntata di Lunedì 29 aprile 2024

Jana vuole sapere chi le ha lasciato il biglietto anonimo e informa Maria di avere intenzione di incontrarlo, per scoprire finalmente chi sia. Pia rimprovera Candela e Simona per la loro prolungata assenza a La Promessa mentre Catalina informa Manuel del fatto che Don Lorenzo, grazie a una clausola che fatto inserire nel contratto, è padrone di una parte del loro terreni e che, nonostante l’intervento di Don Alonso non intende farsi da parte. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 29 aprile 2024.

Puntata di Martedì 30 aprile 2024

Pia rivela a Jana di aver trovato della cicuta nella sua camera. Ora l’ipotesi di un avvelenamento è più che certa. La governante prega la sua amica di non farne parola con nessuno ma non riesce a dissimulare la sua preoccupazione. Don Gregorio se ne accorge e comincia a cercare la bottiglia di veleno in lungo e largo ma senza trovarla. L’ex maggiordomo è stato scoperto? Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 30 aprile 2024.

Puntata di Mercoledì 1° maggio 2024

Don Fernando e Margarita si fermeranno per qualche giorno alla tenuta, invitati da Don Alonso. Martina è però sicura che i suoi genitori vogliano presto tornare a Madrid e che anche lei debba andare con loro. La ragazza decide di rompere con Curro, convinta che la loro relazione non possa andare avanti almeno non con loro così lontani l’uno dall’altra.

Tra Cruz e Jimena continuano le tensioni mentre Jana raccoglie le confidenze di Curro, molto triste per la decisione di Martina di lasciarlo. Don Fernando e Margarita, ora ospiti della tenuta, non smettono di criticare qualche scelta da parte dei loro cognati e pungolano la figlia affinché torni immediatamente a casa con loro. La marchesina non ha però alcuna intenzione di partire. Catalina rivela a Simona che Don Lorenzo è riuscito a mettere le mani su una parte della tenuta solo grazie ai suoi piani e ai suoi raggiri. Don Lorenzo non vuole ascoltare l’atto notarile con cui diventa proprietario di alcuni terreni de La Promessa. Catalina e Don Alonso sanno che il Conte deve per forza farlo.

Petra cerca di prendersi la sua vendetta contro Jana e spinge Cruz a mandare la cameriera di nuovo dai Duchi De Los Infantes. La ragazza si sfoga con Pia, che la rassicura. Più tardi la cameriera avverte la governante che ad averla voluta avvelenare possa essere stato Gregorio e in effetti la donna trova, tra gli effetti personali del marito, proprio la cicuta.

Romulo riesce a salvare Pia, vittima della furia di Don Gregorio. Il maggiordomo, con grande soddisfazione, fa arrestare il suo rivale.

Martina decide di rivelare a tutti il motivo per cui ha lasciato Madrid. La ragazza confessa di aver dovuto fuggire da uno scandalo, avvenuto a una festa in città. Don Alonso, che sino a ora ha tentato di proteggerla, perde la fiducia in lei mentre Curro tenta di parlarle ma lei, convinta che tra loro non possa più esserci futuro, si allontana. Maria confessa a Salvador di aver baciato Lope durante la sua assenza e ovviamente scatena in lui una grande gelosia. Cruz è riuscita a mandare Jana dai Duchi De Los Infantes e la servitù si domanda perché lo abbia fatto ma non riceve alcuna spiegazione. Don Lorenzo tenta di riconciliarsi con Catalina dopo averla ingannata. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 1° maggio 2024

Puntata di Giovedì 2 maggio 2024

Petra corre a informare Cruz dell’alterco tra Pia e Don Gregorio, per cui è intervenuta la Guardia Civile. La marchesa deve rivelarlo subito a Don Alonso. Salvador è una furia a causa del bacio tra Maria e Lope. Il ragazzo si sente tradito soprattutto dal suo amico. Cruz continua a tormentare Jimena e scatena ancora la rabbia della ragazza, parlandole di voler costruire una culla per il piccolo in arrivo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 2 maggio 2024

Puntata di Venerdì 3 maggio 2024

Manuel scopre, parlando con Teresa, che Jimena è stata spedita dai Duchi De Los Infantes e chiede spiegazioni a Jimena. La moglie gli riferisce che la decisione non è stata la sua ma di sua madre. Don Alonso rivela a Cruz tutto il contenuto della confessione di Martina, che gli ha rivelato pure l’identità del ragazzo che ha baciato alla festa. I marchesi ora sanno che la persona con cui la loro nipotina ha dato scandalo altri non è che il fidanzato di Beatriz, la ragazza che poco tempo prima era arrivata da loro, proprio per vendicarsi della marchesina. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 3 maggio 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.