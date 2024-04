Beautiful Anticipazioni Puntate dal 28 aprile al 4 maggio 2024: Sheila ha un nuovo potente alleato, Bill Spencer!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 28 aprile al 4 maggio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 28 aprile al 4 maggio 2024, alle ore 13.50 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Domenica 28 aprile 2024

I Forrester, tranne Steffy e suo marito, sono riuniti per decidere il destino di Thomas nell’azienda. Fuori imperversa un forte temporale, meno forte di quello che è scoppiato, metaforicamente, in famiglia. Tutti sono d’accordo sul fatto che il giovane Forrester debba essere cacciato.

Steffy è rimasta a casa insieme a suo marito e i due vogliono passare una serata romantica. Prima che possano lasciarsi andare alla passione, ecco arrivare Sheila, che si presenta alla porta della casa sulla scogliera. Brooke e Taylor sembrano aver finalmente messo da parte le loro divergenze e si confrontano per la prima volta serenamente. Mentre le signore Forrester trovano pace Steffy e Finn vivono un vero e proprio incubo, con Sheila che compare davanti a loro, nel tentativo di spiegarsi e trovare un dialogo.

Puntata in onda Lunedì 29 aprile 2024

Finn e Steffy non possono sopportare che Sheila abbia fatto irruzione nella loro casa e cercano di immobilizzarla, legandola e impedendole di fuggire. I due ragazzi si apprestano a chiamare la polizia ma prima che possano farlo, sopraggiunge Bill.

Puntata in onda Martedì 30 aprile 2024

Steffy è felice di vedere Bill ma deve subito cambiare idea. Lo Spencer non ha alcuna intenzione di aiutarla e anzi rivela di volerle dare un'altra opportunità e di volerla portare a casa con lui. Il magnate confessa di avere una relazione con la Carter, lasciando la Forrester e suo marito completamente senza parole.

Puntata in onda Mercoledì 1° maggio 2024

Taylor e Brooke hanno sotterrato l'ascia di guerra e sembra che siano destinate persino a diventare amiche. Katie ricorda parte del suo passato e lo confida a Carter, con cui sta passando una serata colma di affetto da parte del Walton. La Logan si sente, finalmente, felice e appagata.

Puntata in onda Giovedì 2 maggio 2024

Bill ricatta Steffy e la minaccia di rivelare a tutti la verità su Taylor, se lei o suo marito non lasceranno andare Sheila. Il magnate riesce a liberare la Carter e si avvia a tornare con lei a casa, apparentemente felice di aver trovato una donna che possa amarlo come lui vorrebbe. Finn intanto è rimasto senza parole dopo il racconto dello Spencer e la scoperta che sua moglie ha avuto una notte con lui.

Puntata in onda Venerdì 3 maggio 2024

Bill se n'è andato con Sheila e Steffy e Finn sono rimasti a casa da soli. Il dottore vuole immediate spiegazioni dalla moglie e lei, con il cuore in gola, gli confessa di aver avuto un momento di sbandamento e lo prega di non pensarci troppo e di concentrarsi solo sulla loro famiglia, quella che hanno costruito insieme nonostante il passato burrascoso. Intanto Liam e Wyatt si convincono che il loro padre si sia messo alla ricerca di Sheila ma non sanno cosa stia realmente combinando.

Puntate in onda Sabato 4 maggio 2024

Bill fa arrestare Sheila ma prima di farla portare via da Baker, le promette di toglierla subito dai guai. Lo Spencer finge di non sapere nulla sulla Carter e parlando con i suoi figli, omette il ricatto ai danni di Steffy e la sua relazione con la rossa. Più tardi la Forrester si reca dal magnate e gli rivela di essere certa che il rifiuto di Brooke e di Katie gli abbia fatto male e gli esprime tutta la sua comprensione. La ragazza lo prega di tornare indietro sui suoi passi, di pensare a sua nipote Kelly e di far cadere ogni minaccia su Taylor. Bill non sopporta l'atteggiamento della ragazza e sembra sul punto di scatenare la sua ira.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.