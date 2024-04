Endless Love Anticipazioni Puntate dal 29 aprile al 4 maggio 2024: Kemal viene accoltellato!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 29 aprile al 4 maggio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 29 aprile al 4 maggio 2024 su Canale 5, dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10. Eccezionalmente, questa settimana salta la puntata di mercoledì 1° maggio. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 29 aprile 2024

Galip si rifiuta di restituire le chiavette USB ad Emir e gli giura che intercetterà la persona che lo sta ricattando. Kemal osserva la scena. Dopodiché, quest'ultimo chiama Nihan per dirle che vuole impossessarsi di queste chiavette, per scoprire una volta per tutte la verità sulla fatidica notte che ha cambiato per sempre le loro vite. Così, il Soydere si reca in un quartiere malfamato per chiedere aiuto a Zehir. Intanto, Zeynep rivela ai genitori di non voler sposare Salih.

Puntata in onda Martedì 30 aprile 2024

Kemal sospetta che ci sia un altro ragazzo nella vita di Zeynep, la quale, però nega. Dopodiché, l'ingegnere e Tarik hanno un duro scontro: quest'ultimo gli chiede di farsi da parte, perché deve occuparsi lui della sorella. Intanto, Zeynep chiama Emir di nascosto e Nihan legge il suo nome quando squilla il telefono del marito. La pittrice affronta Emir a brutto muso. Il Soydere, invece, è certo di avere un vantaggio sul rivale, perché non sa che Emir, oltre ad aver assunto Tarik, sta seducendo la sorella.

Puntata in onda Mercoledì 1° maggio 2024

Non va in onda.

Puntata in onda Giovedì 2 maggio 2024

Kemal trama ancora contro Emir, sicuro di poter contare sull'aiuto di Zehir. Intanto, Nihan sta avendo un confronto con Zeynep, sapendo che lei si veda di nascosto con il marito. L'artista mette in guardia la giovane: Emir è una persona pericolosa. Tarik, invece, sta passeggiando con Banu, dalla quale è chiaramente attratto. Ad un certo punto, il ragazzo s'imbatte nel fratello. Il Soydere, allora, capisce che Tarik sta lavorando per il suo rivale e reagisce male.

Puntate in onda Venerdì 3 maggio 2024

Salih ha il cuore a pezzi: Zeynep lo ha lasciato. Intanto, Kemal prende Onder da parte per dirgli che a parer suo dietro il suo incidente c'è lo zampino di Emir. L'uomo, per paura che il genero possa prendersela con Nihan, gli chiede di smetterla con certe insinuazioni. Emir, invece, sta promettendo a Zeynep che si libererà di tutti gli ostacoli che impediscono loro di stare insieme. Nel frattempo, la pittrice, che ha appena visto il marito insieme alla giovane, decide di allontanarsi per qualche ora. Quando Emir se ne rende conto, va a cercarla a casa dell'ingegnere, ma fa un buco nell'acqua.

Puntate in onda Sabato 4 maggio 2024

Kemal è sulle tracce di Nihan, che alla fine trova nella loro caffetteria. Quando lei torna a casa, trova Emir, furioso, che l'aspetta; la Sezin, allora, gli fa presente che il suo è stato soltanto un avvertimento: se non lascerà in pace Zeynep, sparirà definitivamente. Intanto, l'ingegnere, dopo averli osservati da lontano parlare nella loro camera da letto, va a sfogarsi con Leyla, alla quale confessa di essersi innamorato di nuovo della sua ex. In un secondo momento, in occasione della festa di fine anno con i dipendenti, Galip mette a disposizione la sua villa. Sia il Soydere che il suo acerrimo nemico vogliono approfittarne per entrare in possesso delle chiavette USB, mentre Nihan ed Asu hanno una discussione. Al termine dell'evento, il protagonista viene aggredito dagli scagnozzi di Emir, che arrivano persino ad accoltellarlo. Per fortuna, l'amata lo trova per tempo e gli presta soccorso.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.