Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 maggio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 maggio 2024 - Steffy e Finn si renderanno conto di essere finiti nei guai sino al collo. I due ragazzi non solo non riusciranno a convincere Bill a tornare sui suoi passi e a dar loro una mano ma scopriranno che lo Spencer ha completamente perso la testa per la Carter e ha intenzione di aiutarla non solo a scappare ma a farla franca per sempre. Il magnate confesserà di aver trovato in lei la donna perfetta per stargli accanto e per lenire le ferite del suo cuore, più volte distrutto da Katie e Brooke, che non hanno più voluto stare con lui. Per la Forrester e suo marito saranno attimi di puro terrore. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 aprile al 4 maggio 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 3 maggio 2024 - lo spietato imprenditore sta per fare una promessa a Zeynep: farà in modo di sbarazzarsi di tutto ciò che impedirà loro di stare insieme. Lei sembra pendere dalle sue labbra. Intanto, la pittrice assiste al loro incontro e perde le staffe. La Sezin, capendo che né Emir né l'amica sono stati a sentirla, prende una decisione d'impulso, facendo perdere le sue tracce per qualche ora. Quando il marito si rende conto che la moglie è irrintracciabile, furibondo, si dirige in tutta fretta a casa di Kemal, convinto di trovarla lì; tuttavia, è in errore... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 29 aprile al 4 maggio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 maggio 2024 - la confessione di Martina sconvolgerà completamente gli equilibri di casa Lujàn. Nella puntata della Soap vedremo Don Alonso molto turbato per quello che ha combinato sua nipote ma soprattutto deluso di non averlo saputo prima e di essere stato vittima di un inganno. Il marchese confesserà i suoi pensieri a Cruz e pure per lei quanto combinato dalla giovane nipotina, risulterà grave e piuttosto fastidioso. A turbare la nobile sarà però più Margarita e Don Fernando, che scoprirà essere ben contenti di rimanere alla tenuta. Intanto Manuel, parlando con Teresa, scoprirà che Jana è stata rispedita dai Duchi De Los Infantes. Il ragazzo chiederà spiegazioni alla moglie e Jimena gli dirà immediatamente di non centrare nulla e che è tutto un piano di sua madre. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 29 aprile al 3 maggio 2024.