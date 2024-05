Endless Love Anticipazioni 3 maggio 2024: Nihan è scomparsa!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 3 maggio 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan assiste ad una scena che la spinge a fuggire...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nelle puntate in onda il 3 maggio 2024, alle 14:10, Salih ha il cuore a pezzi: Zeynep lo ha lasciato. Intanto, Kemal prende Onder da parte per dirgli che a parer suo dietro il suo incidente c'è lo zampino di Emir. L'uomo, per paura che il genero possa prendersela con Nihan, gli chiede di smetterla con certe insinuazioni. Emir, invece, sta promettendo a Zeynep che si libererà di tutti gli ostacoli che impediscono loro di stare insieme. Nel frattempo, la pittrice, che ha appena visto il marito insieme alla giovane, decide di allontanarsi per qualche ora. Quando Emir se ne rende conto, va a cercarla a casa dell'ingegnere, ma fa un buco nell'acqua...

Endless Love Anticipazioni: Salih è distrutto...

Salih era sicuro che Zeynep provasse nei suoi confronti ciò che lui prova nei suoi; purtroppo, però, si stava soltanto illudendo. La giovane, che è sempre più presa da Emir, il quale si sta impegnando anima e corpo per farla capitolare tra le sue braccia, ha fatto sapere alla famiglia di non essere minimamente intenzionata a convolare a nozze con Salih, dato che non lo ama. Ora, anche il diretto interessato ne è entrato a conoscenza, e, com'era facilmente immaginabile, non l'ha presa molto bene. Salih, col cuore a pezzi, è inconsolabile.

Endless Love Anticipazioni: Kemal spiazza Onder...

Kemal ha voluto vedere Onder perché ha qualcosa di davvero molto importante da dirgli. Il giovane vuole mettere l'uomo al corrente dei suoi atroci sospetti: è convinto che dietro il suo incidente ci sia lo zampino di Emir. Onder, temendo che la furia del folle genero possa abbattersi su Nihan, intima al Soydere di tenere la bocca chiusa, poiché non dovrebbe fare certe pesanti insinuazioni. Tuttavia, anche il ragazzo appare piuttosto risoluto, poiché, allo stesso modo, è mosso dal forte desiderio di proteggere l'amata da Emir...

Nihan fa perdere le sue tracce, nelle Anticipazioni di Endless Love del 3 maggio 2024

Lo spietato imprenditore sta per fare una promessa a Zeynep: farà in modo di sbarazzarsi di tutto ciò che impedirà loro di stare insieme. Lei sembra pendere dalle sue labbra. Intanto, la pittrice assiste al loro incontro e perde le staffe. La Sezin, capendo che né Emir né l'amica sono stati a sentirla, prende una decisione d'impulso, facendo perdere le sue tracce per qualche ora. Quando il marito si rende conto che la moglie è irrintracciabile, furibondo, si dirige in tutta fretta a casa di Kemal, convinto di trovarla lì; tuttavia, è in errore...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.