La Promessa Anticipazioni 3 maggio 2024: Lo scandalo di Martina mette in crisi don Don Alonso. E ora?

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 3 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Alonso avrà paura che lo scandalo che ha coinvolto Martina possa rovinare la sua famiglia.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale5 il 3 maggio 2024, ci rivelano che la confessione di Martina sconvolgerà completamente gli equilibri di casa Lujàn. Nella puntata della Soap vedremo Don Alonso molto turbato per quello che ha combinato sua nipote ma soprattutto deluso di non averlo saputo prima e di essere stato vittima di un inganno. Il marchese confesserà i suoi pensieri a Cruz e pure per lei quanto combinato dalla giovane nipotina, risulterà grave e piuttosto fastidioso. A turbare la nobile sarà però più Margarita e Don Fernando, che scoprirà essere ben contenti di rimanere alla tenuta. Intanto Manuel, parlando con Teresa, scoprirà che Jana è stata rispedita dai Duchi De Los Infantes. Il ragazzo chiederà spiegazioni alla moglie e Jimena gli dirà immediatamente di non centrare nulla e che è tutto un piano di sua madre.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso sconvolto dalla confessione di Martina

Martina è nei guai e la sua vita sembra essere destinata ad affrontare problemi sempre più grossi. La ragazza, convinta di tornare a Madrid ma soprattutto certa di dover rimediare all’errore commesso, ha messo fine alla sua relazione con Curro e si appresta a tornare a casa. La giovane è perfettamente conscia di aver deluso tutto, soprattutto Don Alonso. Il marchese non riesce a capire come abbia fatto a non capire che la sua nipotina avesse qualcosa di strano e scoprire che Beatriz, la ragazza che ha dato poco incontrato e cacciato dalla sua casa, è in realtà la fidanzata del ragazzo con il quale Martina ha dato scandalo, lo ha messo definitivamente ko. Il nobile cercherà di capire come evitare che una simile situazione finisca per rovinare la sua famiglia.

La Promessa Anticipazioni: Cruz tiene d’occhio Don Fernando e Margarita

Gli scandali sono qualcosa che una famiglia nobile come i Lujàn, così in vista e così legata al re, non si può permettere. Don Alonso sarà preoccupato soprattutto per questo, oltre a essere deluso dal fatto che sua nipote ha vissuto da lui mantenendo una bugia piuttosto pericolosa. Il marchese si confiderà con Cruz, che come lui sarà furiosa. La donna capirà però anche che Don Fernando e sua moglie non sono arrivati da loro solo per riportare la loro figlia a casa ma che c’è qualche altra ragione che li ha spinti a cercarla proprio ora. Comprenderà che i suoi cognati nascondono qualcosa e pure di molto grave. Vi anticipiamo che Cruz verrà a scoprire che il fratello di suo marito e sua moglie non hanno alcuna intenzione di tornare a Madrid, sino a che le acque non si saranno calmate e il sovrano non avrà dimenticato lo scandalo della piccola Lujàn. E questa scoperta non le farà per nulla piacere, visto che a questa seguirà un subdolo ricatto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel scopre che Jana è stata cacciata

Manuel si renderà presto conto che Jana non si aggira più, da qualche ora, alla tenuta. Il ragazzo sarà molto incuriosito da questa novità e non capirà come mai non abbia incrociato la cameriera nei corridoi della sua dimora. Dopo aver avuto una conversazione con Teresa, il marchese scoprirà che la sua amata è stata mandata dai Duchi De Los Infantes. Furioso e convinto che c’entri sua moglie, il ragazzo chiederà spiegazioni a Jimena ma lei gli rivelerà che la decisione è stata presa da Cruz e non da lei, che avrebbe anzi voluto avere Jana ancora al suo fianco.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.