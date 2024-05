Beautiful, Anticipazioni Puntate del 3 maggio 2024: Bill ha perso la testa per Sheila!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 3 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Bill confesserà di aver trovato in Sheila l'unica donna che possa amarlo.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 maggio 2024, alle ore 13.50, Steffy e Finn si renderanno conto di essere finiti nei guai sino al collo. I due ragazzi non solo non riusciranno a convincere Bill a tornare sui suoi passi e a dar loro una mano ma scopriranno che lo Spencer ha completamente perso la testa per la Carter e ha intenzione di aiutarla non solo a scappare ma a farla franca per sempre. Il magnate confesserà di aver trovato in lei la donna perfetta per stargli accanto e per lenire le ferite del suo cuore, più volte distrutto da Katie e Brooke, che non hanno più voluto stare con lui. Per la Forrester e suo marito saranno attimi di puro terrore.

Anticipazioni Beautiful: Un terribile ricatto mette Steffy ko

Bill ha ricattato Steffy con una storia che sembrava essere stata dimenticata. Lo Spencer ha minacciato la sua ex nuora di denunciare Taylor per tentato omicidio. Il magnate è tornato indietro nel tempo e ha ricordato quel momenti in cui la Hayes, presa da un raptus, gli sparò a bruciapelo per vendicarsi di quanto successo a sua figlia. L’intervento di Steffy e della sua famiglia scongiurò il peggio e convinto il padre di Liam a non sporgere denuncia anzi spinto a fare ammenda per quanto accaduto, si arrivò alla conclusione che questa vicenda dovesse essere archiviata… fino a ora!

Beautiful Anticipazioni: Steffy prega Bill di non metterla in difficoltà

Steffy è rimasta di sasso nel sentire l’ex suocero così incattivito con lei e con la sua famiglia. La ragazza tenterà di convincerlo a lasciare in pace sia lei che la madre ma soprattutto di non aiutare Sheila, una donna pericolosa, capace persino di mettere in pericolo sua nipote Kelly. La Forrester si accorgerà sempre di più di non poter fare nulla per fermare il suo ex suocero, convinto sostenitore – ora – della causa della Carter. Dollar Bill sembrerà aver perso la testa ma soprattutto di essersi davvero innamorato della rossa, che per anni ha terrorizzato tutti.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill confessa di amare Sheila

Bill ha deciso di dare una mano a Sheila e di sostenerla in ogni sua mossa. Lo Spencer confesserà di essersi innamorato della Carter e di avere intenzione di stare con lei per sempre. Una rivelazione che lascerà Steffy e Finn completamente senza parole, soprattutto perché l’imprenditore si lascerà andare a delle rivelazioni così tanto accorate, da non far avere dubbi che siano vere. Sì perché l’imprenditore dirà di aver trovato nella rossa l’unica donna in grado di capirlo, di amarlo, di sostenerlo e di apprezzarlo per quello che è, ovvero un criminale e un uomo senza scrupoli ma in grado di redimersi e di cambiare. Dirà inoltre che a spingerlo a stare tra le sue braccia è stato il rifiuto di Katie e Brooke, che non hanno mai pensato che lui potesse diventare una persona migliore.

