Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 aprile 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 aprile 2024 - Steffy rivelerà a Carter e a Taylor che Sheila è in fuga e che Baker, con i suoi agenti, è alle sue calcagna. La ragazza non potrà dissimulare la sua preoccupazione e anche il Walton e la Hayes non riusciranno a non tremare davanti alla possibilità che la criminale possa tornare a far loro del male. La giovane Forrester non si fermerà però qui. Recuperata la lucidità farà i complimenti a sua madre per come ha gestito la situazione con Ridge ma li farà anche a Brooke e, per la prima volta, dirà di essere fiera persino della Logan. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 26 aprile 2024 - il primogenito di Fehime ed Huseyin è entusiasta al pensiero che a breve firmerà il contratto per il nuovo negozio; tuttavia, sta per accadergli qualcosa di tanto inatteso quanto terribile. Tarik viene prelevato da uno degli scagnozzi di Tufan, che poi investe Onder. Il ragazzo scende del veicolo e, prestando soccorso all'uomo, manda all'aria il diabolico piano di Emir, il quale si affretta a chiamare Nihan, che è ancora in compagnia dell'amato, per comunicarle che cosa è appena accaduto. Mentre Tarik sta mentendo alla polizia, per tutelare Emir, il Soydere junior sta accompagnando l'ex in ospedale da Onder. In seguito, un misterioso aggressore assale l'ingegnere... Ma di chi si tratterà? Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 aprile 2024 - Cruz tirerà fuori gli artigli. La marchesa non darà minimo ascolto a Manuel e deciderà di allontanare Jana da Jimena. La cameriera, prima di abbandonare la marchesina, le consiglierà di chiamare lei stessa un medico di sua fiducia, impedendo alla suocera di scegliere per lei. Jana non sarà per nulla contenta di come la tratterà la moglie di Don Alonso e se la prenderà con il Lujàn per lei colpevole di non aver chiarito alla madre le vere ragioni per cui lei stava aiutando la moglie. Intanto Lope sarà una furia con Candela e Simona che per cercare Don Carlos, sparito da giorni, non lo hanno aiutato a cucinare la trippa e hanno reso il pranzo un vero disastro. Qui la trama completa de La Promessa.

