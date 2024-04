Endless Love Anticipazioni Puntate dal 22 al 27 aprile 2024: Emir commissiona l'omicidio di Onder!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 22 al 27 aprile 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 22 al 27 aprile 2024 su Canale 5, dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10. Eccezionalmente, questa settimana salta la puntata di giovedì 25 aprile. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 22 aprile 2024

Dopo che Nihan gli ha confessato di aver sposato Emir soltanto per proteggere Ozan, Kemal si è messo in testa di cercare delle prove per incastrare il rivale. Intanto, Tarik è sempre più impaziente di firmare il contratto per il nuovo negozio, ma sta per scoprire che il proprietario ha cambiato idea: non vuole più vendere. Il giovane reagirà piuttosto male alla notizia.

Puntata in onda Martedì 23 aprile 2024

Nihan è preoccupata per le sorti di Ozan, quindi cerca un confronto con Kemal, che le assicura che né lui né Salih lo denunceranno. Benché ci sia un video che lo incrimina per aver dato fuoco alla barca, non vogliono agire contro di lui. Dopodiché, il Soydere domanda all'amata di fornirgli qualche spiegazione in più in merito a ciò che accadde cinque anni prima: vorrebbe sapere da che cosa stava e sta proteggendo Ozan.

Puntata in onda Mercoledì 24 aprile 2024

Nihan e Kemal stanno parlando a casa di quest'ultimo, quando all'improvviso si presenta Asu, la quale vuole brindare con il Soydere per l'acquisto dell'abitazione. La pittrice, per non farsi vedere, si defila rapidamente, prima nascondendosi in camera e poi scappando via alla prima occasione. In seguito, Asu alza un po' troppo il gomito e, ubriaca, prova a sedurre l'ingegnere, che però non cede alle sue avances. Dopodiché, la Sezin ed Onder decidono d'incontrarsi sul luogo dell'omicidio attribuito ad Ozan, mentre Emir chiama Tufan per dirgli di procedere con il loro piano misterioso per incastrare Tarik. Poi, quest'ultimo viene chiamato proprio dal braccio destro dell'imprenditore.

Puntata in onda Giovedì 25 aprile 2024

Non va in onda.

Puntata in onda Venerdì 26 aprile 2024

Emir si sta assicurando che la stampa sappia che ha invitato Zeynep a cena; tuttavia, quest'ultima non si presenterà all'appuntamento. Salih incontra Zeynep per caso e la riaccompagna a casa. Intanto, Asu fa credere a Nihan di aver passato la notte con Kemal, mentre a lui racconta di aver detto la verità alla pittrice. In seguito, la Sezin si reca sul luogo del delitto compiuto da Ozan, ma la posto di suo padre si presenta il Soydere, il quale spera che lei finalmente vuoti il sacco su quanto accadde cinque anni prima. Tarik, invece, crede che sta per firmare il contratto per il nuovo negozio, quando viene prelevato da uno dei tirapiedi di Tufan, che investe Onder. Sceso dall'automobile, il giovane manda all'aria il piano diabolico di Emir, prestando soccorso all'uomo. L'imprenditore, allora, chiama subito Nihan per avvisarla che Onder si trova in ospedale perché è stato travolto da un'auto. Mentre Tarik mente alla polizia per tutelare Emir, Kemal accompagna l'amata dal padre. Per finire, l'ingegnere subisce una misteriosa aggressione.

Puntate in onda Sabato 27 aprile 2024

Nihan è in ansia per le condizioni di Onder, il quale però, seppur ancora in ospedale, sta meglio. La giovane ha il forte timore che Onder non sia stato vittima di un incidente, bensì il conducente dell'automobile che l'ha travolto ha agito con l'intento di ucciderlo. Sapendo che a bordo c'era anche Tarik, i sospetti della Sezin ricadono subito su Emir; allora lo chiama e glielo chiede direttamente, ma lui nega alla moglie ogni coinvolgimento. In seguito, Emir convoca il fratello maggiore di Kemal per fargli un'allettante proposta: lo vorrebbe come suo assistente. Tarik non sembra convinto. Intanto, Asu è sempre più vicina alla famiglia dell'ingegnere, che la fa sentire la benvoluta; la ragazza, inoltre, rivela ad Hakki di essere certa di provare un sentimento sincero nei confronti del Soydere. Nihan, invece, viene informata dalla polizia del fatto che l'uomo che ha investito il padre sia stato preso, ed ha confermato di essere colpevole. Nel frattempo, lo spietato imprenditore invita Zeynep a fare un giro in barca, e lei accetta. Ad un certo punto, Emir le si avvicina per baciarla, e Zeynep non si sottrae; nel mentre, il capitano, d'accordo con lui, scatta una foto per immortalare il momento. Quando, alla fine della giornata, Salih incontra l'amata e le chiede se si stia vedendo con qualcuno, dalla sua risposta vaga capisce che di aver fatto centro.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.