Beautiful Anticipazioni Puntate dal 21 al 27 aprile 2024: Brooke e Taylor si alleano contro Ridge. Il Forrester è spacciato!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 21 al 27 aprile 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 21 al 27 aprile 2024, alle ore 13.50 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Domenica 21 aprile 2024

Ridge deve decidere chi tra le due donne della sua vita, sarà la sua compagna per sempre. Con sua enorme sorpresa, non sarà lui a scegliere ma proprio Brooke e Taylor. Dopo aver parlato a lungo della situazione che le vede da anni antagoniste, la Logan e la Hayes hanno deciso di non permettere più al loro ex marito di procurare a entrambe sofferenza. Saranno quindi proprio loro a dirgli di non volerlo più nella loro vita e di non voler più essere tristi per lui. Intanto Hope e Steffy, ignare di quello che stanno combinando le loro mamme, si troveranno di nuovo a litigare su chi debba avere il cuore del Forrester. Le due ragazze scopriranno presto di non doversi più preoccupare di tutto questo. Troveranno infatti le loro madri insieme e in sintonia a casa di Brooke.

Puntata in onda Lunedì 22 aprile 2024

Steffy e Hope scopriranno con grande stupore che le loro mamme hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra e di fare pace. Le due ragazze, superata l'incredulità di questa inattesa armonia, si congratuleranno con loro e saranno molto felici della loro decisione. Bill non avrà ancora gettato la spugna con Katie e si preparerà per incontrarla di nuovo e proporle un giro romantico sul suo yacht. Liam sarà sempre più preoccupato per l'atteggiamento del padre, che sembra aver perso il controllo.

Puntata in onda Martedì 23 aprile 2024

Katie e Bill si rivedranno per parlare del loro bambino e lo Spencer tornerà alla carica, sperando di riuscire a riconquistare la sua amata. La Logan sarà però più che mai convinta a non tornare indietro sui suoi passi e confesserà di essersi legata moltissimo a Carter, per cui prova dei sentimenti di profondo affetto. Bill non riuscirà a sopportarlo e sembrerà perdere il controllo.

Puntata in onda Mercoledì 24 aprile 2024

Per grande gioia di Finn e Steffy, Sheila verrà stanata. I due avranno così certezza che le loro ipotesi corrispondono al vero. La polizia si metterà all'inseguimento della malefica rossa. Steffy e suo marito seguiranno in diretta l'inseguimento della Carter tra le vie di Los Angeles.

Puntata in onda Giovedì 25 aprile 2024

Sheila avrà la polizia alle sue calcagna ma non si darà per vinta. La Carter farà di tutto per non tornare in prigione e Steffy e Finn, consci di questo, saranno molto preoccupati. I due spingeranno Baker a proseguire le ricerche con molta più attenzione.

Puntata in onda Venerdì 26 aprile 2024

Brooke rivelerà a Katie che la guerra tra lei e Taylor è finalmente finita. Le due hanno promesso di non farsi più corteggiare da Ridge e di non tornare insieme a lui. Katie invece confesserà a Brooke di essere un po' in ansia per la visita cardiologica che l'attende qualche ora dopo e che le rivelerà come sta andando il suo trapianto.

Puntate in onda Sabato 27 aprile 2024

Katie non ha voluto che Brooke l’accompagnasse alla visita e la bionda deciderà di avvisare Carter, l’unica persona che la sua sorellina ora potrebbe volere al suo fianco. Il Walton accoglierà con piacere la richiesta di Brooke e accompagnerà la Logan.

Più tardi Steffy informerà sia Taylor che Carter che Sheila è ancora a piede libero e che si trova a Los Angeles, nascosta da qualche parte. Taylor confiderà alla figlia di sentirsi più serena nonostante la malefica rossa sia ancora tra loro. La dottoressa confesserà che aver trovato la pace con Brooke, le ha dato una spinta in più per dimenticare Ridge e pensare al suo futuro.

La cena di Natale a casa di Eric sembrerà spazzare via tutte le tensioni. Steffy e Finn metteranno per il momento da parte la tensione causata da Sheila mentre Katie avrà conferma di godere di ottima salute. Carter le prometterà di starle sempre vicino.

Ridge rivelerà a Eric che Taylor e Brooke si sono alleate contro di lui e non intendono perdonarlo. Il Forrester senior propone al figlio di passare il Natale a Villa Forrester, nonostante Donna abbia invitato le sue sorelle e quindi lui e Brooke si rivedranno.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.