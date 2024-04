Endless Love Anticipazioni 26 aprile 2024: Onder in pericolo di vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 26 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Onder viene investito da un'automobile...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 aprile 2024, alle 14:10, Emir si sta assicurando che la stampa sappia che ha invitato Zeynep a cena; tuttavia, quest'ultima non si presenterà all'appuntamento. Salih incontra Zeynep per caso e la riaccompagna a casa. Intanto, Asu fa credere a Nihan di aver passato la notte con Kemal, mentre a lui racconta di aver detto la verità alla pittrice. In seguito, la Sezin si reca sul luogo del delitto compiuto da Ozan, ma la posto di suo padre si presenta il Soydere, il quale spera che lei finalmente vuoti il sacco su quanto accadde cinque anni prima. Tarik, invece, crede che sta per firmare il contratto per il nuovo negozio, quando viene prelevato da uno dei tirapiedi di Tufan, che investe Onder. Sceso dall'automobile, il giovane manda all'aria il piano diabolico di Emir, prestando soccorso all'uomo. L'imprenditore, allora, chiama subito Nihan per avvisarla che Onder si trova in ospedale perché è stato travolto da un'auto. Mentre Tarik mente alla polizia per tutelare Emir, Kemal accompagna l'amata dal padre. Per finire, l'ingegnere subisce una misteriosa aggressione...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep dà buca ad Emir...

Emir è irrefrenabile. Determinato a colpire ed affondare Kemal, anche Tarik e Zeynep sono finiti nel suo mirino. Adesso, ad esempio, l'imprenditore si sta assicurando che la stampa sappia che ha invitato la giovane a cena fuori. Zeynep ha accettato, ma non riuscirà a presentarsi all'appuntamento. Quest'ultima incontrerà per puro caso Salih, il quale insisterà per accompagnarla a casa...

Endless Love Anticipazioni: Asu spiazza Nihan...

Asu sta per sferrare un duro colpo a Nihan. La prima, parlando con la seconda, allude al fatto di aver trascorso la notte insieme al suo socio. Dopodiché, mentendo di nuovo, assicura al Soydere di aver detto la verità alla Sezin. Infatti, Asu, ubriaca, ha tentato di sedurlo, però lui non ha ceduto alle sua avances. In seguito, la pittrice si reca sul luogo in cui cinque anni prima si consumò l'omicidio attribuito ad Ozan, ma al posto del padre ci trova Kemal, che pretende di scoprire tutta la verità.

Onder viene investito, nelle Anticipazioni di Endless Love del 26 aprile 2024

Il primogenito di Fehime ed Huseyin è entusiasta al pensiero che a breve firmerà il contratto per il nuovo negozio; tuttavia, sta per accadergli qualcosa di tanto inatteso quanto terribile. Tarik viene prelevato da uno degli scagnozzi di Tufan, che poi investe Onder. Il ragazzo scende del veicolo e, prestando soccorso all'uomo, manda all'aria il diabolico piano di Emir, il quale si affretta a chiamare Nihan, che è ancora in compagnia dell'amato, per comunicarle che cosa è appena accaduto. Mentre Tarik sta mentendo alla polizia, per tutelare Emir, il Soydere junior sta accompagnando l'ex in ospedale da Onder. In seguito, un misterioso aggressore assale l'ingegnere... Ma di chi si tratterà?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.