Beautiful, Anticipazioni Puntate del 26 aprile 2024: Steffy sconvolge tutti e stavolta non è colpa di Sheila!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 26 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Steffy si complimenterà con Taylor e pure con Brooke per come hanno saputo gestire la questione Ridge. La Forrester dovrà però anche dare delle brutte notizie alla madre e a Carter.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la puntata della Soap che vedremo in onda il 26 aprile 2024, su Canale5 alle ore 13.50, sarà piena di colpi di scena. Steffy rivelerà a Carter e a Taylor che Sheila è in fuga e che Baker, con i suoi agenti, è alle sue calcagna. La ragazza non potrà dissimulare la sua preoccupazione e anche il Walton e la Hayes non riusciranno a non tremare davanti alla possibilità che la criminale possa tornare a far loro del male. La giovane Forrester non si fermerà però qui. Recuperata la lucidità farà i complimenti a sua madre per come ha gestito la situazione con Ridge ma li farà anche a Brooke e, per la prima volta, dirà di essere fiera persino della Logan.

Anticipazioni Beautiful: Katie sta bene

Katie può tirare un sospiro di sollievo. Il suo dottore le ha confermato che la sua salute sta migliorando di giorno in giorno e che il trapianto è andato molto bene. La Logan è molto felice di condividere con Carter la grande notizia e deve ringraziare Brooke, che ha insistito affinché il Walton fosse presente in clinica per darle il suo sostegno e poterle stare vicino in questo momento delicato. La felicità del momento verrà però offuscata dalle notizie su Sheila che Steffy darà molto presto al resto della famiglia. Tutti dovranno guardarsi le spalle dalla malefica rossa.

Beautiful Anticipazioni: Steffy mette in guardia Taylor e Carter

Steffy e Finn hanno rivelato a tutti che Sheila è ancora viva e che dovranno stare tutti attenti. I due ragazzi hanno giurato di impegnarsi a tenere la situazione sotto controllo ma soprattutto terranno i contatti con Baker, che ha il compito di aggiornarli passo passo sulle novità delle sue ricerche. Steffy dovrà però ancora informare sua madre e Carter del fatto che la malefica rossa sia ancora a piede libero, piantonata dalla polizia. Sia il Walton che la Hayes sbiancheranno davanti al racconto della Forrester e tutti capiranno di dover stare in guardia da possibili ritorni inaspettati e soprattutto indesiderati.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy orgogliosa di Taylor e Brooke

Taylor e Brooke hanno gelato Ridge e Steffy sarà molto orgogliosa sia di sua madre sia, inaspettatamente, di Brooke. La ragazza si complimenterà con le due donne quando la Hayes le confermerà che la decisione che lei e la Logan hanno preso è definitiva e che nessuna delle due vuole tornare sui suoi passi. La dottoressa confermerà alla giovane di non aver più intenzione di sopportare il comportamento del Forrester e la sua incertezza, che dura da troppi anni per permettere che continui. È una svolta epocale che potrebbe cambiare per sempre le trame di Beautiful… ma durerà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 aprile 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.