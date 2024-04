La Promessa Anticipazioni dal 22 al 26 aprile 2024: Maria annulla le nozze con Salvador mentre Martina rivede i suoi genitori

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale 5 dal 22 al 26 aprile 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 22 al 26 aprile 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, è trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 22 aprile 2024

La tensione sale tra Maria e Salvador. La cameriera ha capito che il suo fidanzato non ha ancora superato i traumi della guerra e ha cominciato a capire che i consigli dei suoi amici, che la spingevano a rimandare le nozze, si stanno rivelando più che giusti. Per questo motivo prenderà una decisione sofferta e dovrà comunicarla presto all’ex soldato. Situazione ben diversa tra Curro e Martina che invece sono molto uniti e tra loro sta andando a gonfie vele. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 15 aprile 2024.

Puntata di Martedì 23 aprile 2024

Maria ha preso la decisione di rimandare le sue nozze con Salvador. La ragazza ha paura del comportamento del suo fidanzato, ancora traumatizzato per quello che ha vissuto in guerra. La ragazza trova il momento giusto per rivelargli di voler rimandare le nozze e gli chiede di informare i loro amici insieme. Intanto Curro è entusiasta del picnic con Martina, nel quale il ragazzo ha capito di provare veramente dei forti sentimenti per lei. Felice come non mai, il giovane conte corre a condividere la sua gioia con Jana. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 23 aprile 2024.

Puntata di Mercoledì 24 aprile 2024

Jana è felice per Curro ma non riesce più a sopportare il comportamento di Cruz, che continua a tormentarla. La ragazza torna a chiedere a Manuel, anzi stavolta a scongiurarlo, di parlare con sua madre e di chiarire la situazione. Catalina intanto avverte Alonso della clausola sottoscritta da Don Lorenzo. Il Conte ha fatto sì che il prestito da lui fatto ai marchesi debba essere restituito in qualsiasi momento, da lui deciso. Se così non avverrà, una parte de La Promessa sarà sua. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 24 aprile 2024

Puntata di Giovedì 25 aprile 2024

La Promessa va in onda con una lunga puntata speciale, in onda dalle ore 14.10. Manuel si convince a parlare con sua madre Cruz e di dirle di lasciare in pace Jana, che sta aiutando tantissimo Jimena con la sua gravidanza. Intanto Jana decide di tornare nella sua vecchia casa e, arrivata là, si rende conto che qualcun altro deve esserci entrato. L’armadio che lei aveva lasciato aperto, ora è chiuso. Chi può essere stato?

Pia scopre della cicuta nella camera che condivide con Gregorio e comincia a temere che sia stato proprio il marito ad avvelenarla. Nonostante la cocente preoccupazione, la governante preferisce non parlarne con nessuno.

Cruz rivela al marito il segreto con cui è riuscita a cacciare Elisa e gli confessa di aver saputo che la baronessa era coinvolta nell’omicidio del marito. La marchesa riferisce al consorte di averlo saputo grazie alle prove fornite da Don Lorenzo. Il marchese rimane senza parole.

Jimena si confida con Jana e le rivela di sentirsi oppressa da Cruz. La cameriera consiglia alla ragazza di godersi la sua gravidanza e di non dare troppo peso a quello che le sta succedendo intorno. Salvador litiga con Lope perché convinto che sia stato lui a spingere Maria a annullare il loro matrimonio.

Alonso prende in mano la situazione con Lorenzo e gli chiede più tempo per pagare il suo debito ma il conte gli ricorda la clausola del contratto e si finge dispiaciuto per quello che potrebbe succedere se i marchesi non salderanno il loro debito.

Don Lorenzo non vede l’ora di mettere le mani sul quarto de La Promessa che gli spetta di diritto ma Catalina, furiosa con lui, si oppone con forza. Fernando e Margarita, il padre e la madre di Martina, fanno la loro comparsa alla tenuta e rivelano ai marchesi che Martina avrebbe dovuto essere a Parigi, nella prestigiosa accademia dove ora studia Leonor, sotto falso nome. Tra Don Fernando e Don Alonso la tensione è molto alta. I due fratelli, che non si vedevano da tempo, non hanno alcuna intenzione di togliere la ruggine che ormai pervade il loro rapporto. Cruz cerca di calmare il marito e gli consiglia di non cacciare gli ospiti dalla loro casa e di invitarli a restare per dare una mano a Martina. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 25 aprile 2024

Puntata di Venerdì 26 aprile 2024

Lope è furioso con Candela e Simona perché non lo hanno aiutato a cucinare la trippa, rendendo il pranzo un vero fiasco. Le due donne non si sono presentate in cucina perché alla ricerca di Don Carlos, che non si vede da giorni. Cruz vieta a Jana di prendersi cura di Jimena e la cameriera consiglia alla marchesina di chiamare un medico di sua fiducia. Più tardi, umiliata e iraconda, la ragazza se la prende con Manuel, convinta che lui non abbia parlato con sua madre. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 26 aprile 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.