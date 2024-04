La Promessa Anticipazioni 26 aprile 2024: Cruz caccia Jana!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 26 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cruz allontanerà Jana da Jimena. La cameriera sarà furiosa.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 26 aprile 2024, alle ore 16.40, Cruz tirerà fuori gli artigli. La marchesa non darà minimo ascolto a Manuel e deciderà di allontanare Jana da Jimena. La cameriera, prima di abbandonare la marchesina, le consiglierà di chiamare lei stessa un medico di sua fiducia, impedendo alla suocera di scegliere per lei. Jana non sarà per nulla contenta di come la tratterà la moglie di Don Alonso e se la prenderà con il Lujàn per lei colpevole di non aver chiarito alla madre le vere ragioni per cui lei stava aiutando la moglie. Intanto Lope sarà una furia con Candela e Simona che per cercare Don Carlos, sparito da giorni, non lo hanno aiutato a cucinare la trippa e hanno reso il pranzo un vero disastro.

Anticipazioni La Promessa: Cruz caccia Jana

Cruz non ha accettato che Jana si prendesse cura di Jimena e ha cominciato a maltrattarla, affinché si levasse di mezzo. Jana ha detto basta e ha chiesto a Manuel di intervenire, spiegando a sua madre le vere ragioni per cui lei sta aiutando la moglie. Ma le parole del giovane marchese non faranno breccia nel cuore della sua mamma e la moglie di Don Alonso sarà più che mai determinata ad affiancare un vero dottore a sua nuora. Cruz tirerà fuori gli artigli e umilierà Jana cacciandola dalle stanze della De Los Infantes e imponendole di starle lontano.

La Promessa Anticipazioni: Jana furiosa contro Manuel

L’atteggiamento di Cruz farà infuriare Jana. La cameriera penserà che Manuel non l’abbia ascoltata e non abbia parlato con sua madre. Se la prenderà con lui, accusandolo di non aver pensato al suo bene. Poi, prima di lasciare Jimena in balia di Cruz, consiglierà alla marchesina di chiamare lei stessa un medico che sia di sua fiducia, impedendo alla suocera di prendere decisioni per lei. La De Los Infantes, ve lo anticipiamo, darà retta ai consigli della cameriera e chiamerà Abel, un suo vecchio amico dottore, a cui domanderà di seguirla durante la sua gravidanza. Il nuovo arrivato porterà con sé grandi novità ma soprattutto saprà allearsi con la sua astuta amica, che nasconde un grande segreto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lope furioso con Candela e Simona

Lope sarà una furia e se la prenderà con Candela e Simona. Al cuoco verranno date precise istruzioni sul pranzo da preparare per i marchesi e per i loro importanti ospiti ma lui non potrà portare a termine il suo compito. Il giovane non sarà in grado di preparare la trippa a causa dell’assenza delle altre due cuoce della tenuta. Le due amiche non si presenteranno in cucina perché troppo impegnate a cercare Don Carlos, che non si vede da giorni. Entrambe saranno molto preoccupate per lui e si chiederanno che fine abbia fatto.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.