Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 aprile 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 aprile 2024 - Sheila Carter è viva, ed è a piede libero e ora tutti lo sanno, anche la polizia. Vedremo La Carter rubare una macchina e iniziare la sua forsennata fuga verso la libertà. La rossa ha dovuto capitolare; Baker è alle sue calcagna e non la lascerà in pace fino a quando non la vedrà consegnata alla giustizia e dietro le sbarre di una prigione. Intanto Steffy e Finn spereranno di avere buone notizie dal detective mentre Katie spezzerà definitivamente le speranze di Bill, rivelandogli di aver cominciato una relazione felice con Carter. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 aprile 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 23 aprile 2024 - Nihan teme il peggio: ha il terrore che Ozan possa pagare le conseguenze del suo insano gesto. Pertanto, la Sezin va a parlarne direttamente con l'amato. Il Soydere garantisce all'ex che né lui né tantomeno il suo migliore amico hanno intenzione di sporgere denuncia contro il suo gemello, nonostante ci sia una prova schiacciante: un video che lo inchioda. Dopodiché, Kemal cambia argomento. L'ingegnere insiste: vuole che la Sezin gli confessi da che cosa dovette proteggere Ozan, quando, cinque anni prima, lo lasciò per sposare Emir. Stavolta verrà accontentato? Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 22 al 27 aprile 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 aprile 2024 - Maria avrà preso la sua decisione e non avrà intenzione di tornare indietro sui suoi passi. La ragazza è certa che Salvador non sia ancora pronto a sposarsi, non se prima non risolverà i suoi traumi. Per questo motivo la cameriera spingerà il suo compagno a prendere coscienza che le loro nozze non potranno essere celebrate e a rivelarlo insieme a lei a tutti i loro colleghi, profondamente in ansia per loro. Curro invece continuerà a vivere il suo idillio amoroso con Martina. Il ragazzo sarà talmente contento da correre da Jana per raccontarle di quanto sia stato fantastico il loro picnic. Ma la felicità potrebbe avere breve durata. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 22 al 26 aprile 2024.