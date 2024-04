Endless Love Anticipazioni 23 aprile 2024: Nihan ha paura per Ozan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 23 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan si assicura che Kemal non denunci Ozan...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 aprile 2024, alle 14:10, Nihan è preoccupata per le sorti di Ozan, quindi cerca un confronto con Kemal, che le assicura che né lui né Salih lo denunceranno. Benché ci sia un video che lo incrimina per aver dato fuoco alla barca, non vogliono agire contro di lui. Dopodiché, il Soydere domanda all'amata di fornirgli qualche spiegazione in più in merito a ciò che accadde cinque anni prima: vorrebbe sapere da che cosa stava e sta proteggendo Ozan...

Endless Love Anticipazioni: Ozan dà fuoco alla barca di Salih!

Nihan ha scoperto che Ozan ha compiuto un gesto folle. Preda della gelosia, quest'ultimo ha agito d'impulso e ha dato fuoco alla barca di Salih. Infatti, Ozan non riesce ad accettare il pensiero che Zeynep possa frequentarsi con qualcuno che non sia lui, che ha perduto la testa per lei. Dunque, per assestare un duro colpo al suo rivale in amore, Ozan ha deciso di togliergli la cosa più preziosa che Salih aveva...

Endless Love Anticipazioni: Nihan sospettosa...

Nel momento in cui la sorella è venuta a sapere dell'incendio, le è immediatamente tornata alla mente la grave ustione che il fratello aveva sulla mano. Per la Sezin non c'erano dubbi: l'autore del rogo era Ozan. La pittrice era sconvolta, ed ancora stenta a crederci. Secondo Nihan, tra l'altro, deve esserci lo zampino di Emir, il quale deve aver trovato il modo di spingere il ragazzo, psicologicamente fragile, a compiere una follia del genere...

Nihan ha paura per Ozan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 23 aprile 2024

La protagonista teme il peggio: ha il terrore che Ozan possa pagare le conseguenze del suo insano gesto. Pertanto, la Sezin va a parlarne direttamente con l'amato. Il Soydere garantisce all'ex che né lui né tantomeno il suo migliore amico hanno intenzione di sporgere denuncia contro il suo gemello, nonostante ci sia una prova schiacciante: un video che lo inchioda. Dopodiché, Kemal cambia argomento. L'ingegnere insiste: vuole che la Sezin gli confessi da che cosa dovette proteggere Ozan, quando, cinque anni prima, lo lasciò per sposare Emir. Stavolta verrà accontentato?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.