La Promessa Anticipazioni 23 aprile 2024: Maria e Salvador hanno deciso, il matrimonio non ci sarà!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 23 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Maria e Salvador riveleranno a tutti di aver deciso di rimandare le nozze.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 23 aprile 2024, alle ore 16.40, Maria avrà preso la sua decisione e non avrà intenzione di tornare indietro sui suoi passi. La ragazza è certa che Salvador non sia ancora pronto a sposarsi, non se prima non risolverà i suoi traumi. Per questo motivo la cameriera spingerà il suo compagno a prendere coscienza che le loro nozze non potranno essere celebrate e a rivelarlo insieme a lei a tutti i loro colleghi, profondamente in ansia per loro. Curro invece continuerà a vivere il suo idillio amoroso con Martina. Il ragazzo sarà talmente contento da correre da Jana per raccontarle di quanto sia stato fantastico il loro picnic. Ma la felicità potrebbe avere breve durata.

Anticipazioni La Promessa: Maria ha deciso, non ci sarà alcun matrimonio

Maria ha detto basta e ha preso una decisione sofferta ma necessaria: annullare le nozze anzi rimandarle. La ragazza ha capito di non poter continuare a organizzare un matrimonio con un uomo che non ha ancora superato i grandi traumi vissuti in guerra. Salvador è un fascio di nervi e quando meno ce lo si aspetta, scatta come una molla, facendo preoccupare tutti. La Fernandez ne ha avuto conferma quando il giovane ha reagito in modo nervoso a un piccolo suo avvicinamento e proprio questo episodio l’ha convinta ad ascoltare i consigli dei suoi amici.

La Promessa Anticipazioni: Maria e Salvador rivelano che non si sposeranno

Maria userà tutto il tatto possibile per informare Salvador della sua decisione di rimandare le nozze. La giovane cercherà di far capire al compagno di non avercela con lui ma di essere costretta a una tale scelta, a causa del suo comportamento. È necessario che prima che diventino marito e moglie, l’ex soldato superi i traumi della guerra. Il cameriere non potrà opporsi, conscio pure lui della situazione. La Fernandez avrà però un’altra richiesta da fargli, ovvero quella di affrontare i loro colleghi insieme.

Trame e Anticipazioni La Promessa: La felicità di Curro potrebbe essere in pericolo

La storia d’amore tra Martina e Curro va a gonfie vele e il giovane conte non potrebbe essere più felice. C’è voluto del tempo prima che le cose si sistemassero e il ragazzo riuscisse a trovare di nuovo il sorriso ma grazie alla marchesina tutto è stato possibile. Peccato che le cose non siano destinate a durare. Curro, per il momento, continuerà a godersi la sua bella fiaba e correrà da Jana per raccontarle di quanto è stato bello il picnic. Sua sorella sarà entusiasta di vederlo così felice ma un’ombra oscura sta per abbattersi su entrambi i figli di Dolores.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.