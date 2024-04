Beautiful, Anticipazioni Puntate del 23 aprile 2024: Sheila fugge! Riuscirà a lasciare la città?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 23 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Sheila proverà a fuggire dalla città ma la polizia sarà alle sue calcagna. La Carter riuscirà a non finire in prigione come Steffy e i Forrester sperano?

Sheila Carter è viva, ed è a piede libero e ora tutti lo sanno, anche la polizia. Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 martedì 23 aprile 2024 alle ore 13.45, vedremo la Carter rubare una macchina e iniziare la sua forsennata fuga verso la libertà. La rossa ha dovuto capitolare; Baker è alle sue calcagna e non la lascerà in pace fino a quando non la vedrà consegnata alla giustizia e dietro le sbarre di una prigione. Intanto Steffy e Finn spereranno di avere buone notizie dal detective mentre Katie spezzerà definitivamente le speranze di Bill, rivelandogli di aver cominciato una relazione felice con Carter.

Beautiful Anticipazioni: Sheila è in fuga!

Sheila ha convinto Deacon a sporcarsi le mani e a cancellare alcuni video della sorveglianza, quelli ovviamente in cui lei compariva mentre si aggirava a Il Giardino. Purtroppo questo piccolo escamotage non è bastato a tenerla al sicuro. Steffy l’ha riconosciuta e ha scatenato Baker e la polizia alle sue calcagna. La rossa ha avuto il tempo di trovare una stanza in un motel, in cui riordinare le idee e organizzare un piano di fuga, che comincerà dopo aver rubato un’auto. Con le autorità in allerta non le sarà però possibile passare inosservata e mentre cercherà di allontanarsi dalle strade centrali di L.A, una volante la vedrà e si metterà al suo inseguimento. Riuscirà la criminale a sparire dalla circolazione e a non finire dietro le sbarre?

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn terrorizzati da Sheila

Ora che i loro sospetti si stanno pian piano concretizzando, Steffy e Finn stanno vivendo un vero e proprio incubo. I due ragazzi attenderanno con trepidazione notizie da parte di Baker e spereranno che il detective dia loro informazioni incoraggianti. Il loro desiderio sarà sempre quello di dimenticarsi della Carter e di saperla lontana e controllata. Entrambi saranno consapevoli che non riusciranno a essere sereni se non vedranno la criminale dietro le sbarre, a scontare la pena che le spetta. Baker interromperà il flusso dei loro pensieri arrivando alla Forrester Creations e informandoli che i suoi agenti hanno individuato la rossa e sono partiti al suo inseguimento. Si prevedono ore di terrore per la Forrester e suo marito.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie infrange i sogni di Bill

Bill è tornato di nuovo alla carica con Katie. Il magnate non ha gettato la spugna e, convinto che la Logan lo ami ancora e che basti solo rassicurarla, ha provato un’altra volta a riconquistarla, riportandola a casa da lui. Stavolta però Katie avrà dalla sua parte un nuovo sentimento e un nuovo amore, quello per Carter. La donna rivelerà al suo ex marito di essere felice e di aver trovato un uomo che le ha dato la serenità che le mancava da anni e che la fa sentire speciale. Lo Spencer non riuscirà a capacitarsi che questa persona sia proprio l’avvocato di Ridge, un uomo per lui non degno di stare vicino alla madre di suo figlio e sicuramente non alla sua altezza. Nonostante le preghiere e la voce rotta, Dollar Bill si ritroverà drammaticamente da solo… ma ancora per poco. Presto un’altra donna gli farà compagnia nella grande villa di sua proprietà e non sarà una qualunque.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.