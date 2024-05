Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 maggio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 maggio 2024 - Steffy e Finn non potranno fare nulla per fermare Bill e Sheila. Lo Spencer minaccerà, senza alcuna pietà, di denunciare Taylor per aver tentato di ucciderlo. Un vecchio errore della Hayes potrebbe presto trasformarsi in un’arma pericolosa nelle mani dello Spencer, deciso a proteggere a ogni costo la Carter, diventata la sua donna. La figlia di Ridge e suo marito avranno davvero le mani legate o riusciranno a convincere Dollar Bill a tornare dalla loro parte? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 aprile al 4 maggio 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 2 maggio 2024 - Zeynep non è l'unica ad essere caduta nella trappola di Emir. Quest'ultimo, per colpire Kemal, sta irretendo i suoi fratelli, tanto che è persino arrivato ad offrire un lavoro a Tarik; ora, l'ingegnere sta per entrarne a conoscenza. Il primogenito di Fehime ed Huseyin sta passeggiando allegramente con Banu, dalla quale è molto affascinato, quando improvvisamente s'imbatte nel Soydere junior, che, quindi, scopre che sta lavorando di nascosto per Emir. Neanche a dirlo, il protagonista non reagisce per niente bene: tra Kemal e Tarik esplode una brutta discussione. Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 29 aprile al 4 maggio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 maggio 2024 - tra Cruz e Jimena le cose si faranno sempre più complicate. La marchesa tornerà a tormentare la nuora, rivelandole di avere intenzione di far costruire una culla per il piccolo in arrivo. La moglie di Manuel sarà sempre più stanca delle intromissioni della suocera. Intanto Petra informerà la sua signora della dura lite tra Pia e Don Gregorio e dell’intervento, per arrestare quest’ultimo, della Guardia Civile. Salvador non riuscirà a dimenticare la confessione di Maria e si sentirà tradito soprattutto dal suo amico, con cui avrà presto una resa dei conti. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 29 aprile al 3 maggio 2024.