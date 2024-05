Beautiful, Anticipazioni Puntate del 2 maggio 2024: Bill ricatta Steffy e si assicura la salvezza di Sheila

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 2 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Bill minaccerà Steffy. Se Sheila non sarà liberata, Taylor finirà in prigione. Per la Forrester si metterà molto male.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 2 maggio 2024, alle ore 13.50, Steffy e Finn non potranno fare nulla per fermare Bill e Sheila. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer minaccerà, senza alcuna pietà, di denunciare Taylor per aver tentato di ucciderlo. Un vecchio errore della Hayes potrebbe presto trasformarsi in un’arma pericolosa nelle mani dello Spencer, deciso a proteggere a ogni costo la Carter, diventata la sua donna. La figlia di Ridge e suo marito avranno davvero le mani legate o riusciranno a convincere Dollar Bill a tornare dalla loro parte?

Anticipazioni Beautiful: Un nuovo inizio per Katie, Brooke e Taylor

Taylor e Brooke stanno per diventare amiche. Le due donne non solo hanno sotterrato l’ascia di guerra ma hanno pure compreso di essere molto più simili di quanto pensassero. Per loro sarà un nuovo inizio, che le porterà a diventare complici dopo anni di lotta e di vera e propria guerra. Anche per Katie sono in arrivo grandi novità e tutto questo grazie a Carter, che le ha promesso di starle accanto e di curare il suo cuore, più volte spezzato. Chi invece proprio non se la passa bene e non lo farà per un bel po’, sono Steffy e Finn. I due sono impegnati in un confronto inaspettato e molto pericoloso.

Beautiful Anticipazioni: Bill ricatta Steffy

Bill ha sconvolto Steffy rivelando a lei e a suo marito di essere pronto a proteggere la Carter costi quel che costi. Lo Spencer ha confessato non solo di essersi alleato con la rossa ma anche di essersi innamorato di lei, l’unica donna in grado di capirlo e di apprezzarlo per quello che è e che è stato. Ma la cosa più preoccupante, per la bella Forrester, sarà la decisione del suo ex genero, di ricattarla e di riportare alla luce una vecchia faccenda che riguarda la sua adorata mamma. Dollar Bill minaccerà la madre di sua nipote di denunciare Taylor di tentato omicidio.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy con le spalle al muro

La minaccia di Bill sarà terribile. Steffy non avrebbe mai immaginato di doversi difendere da una vecchia storia, che credeva ormai morta e sepolta e di cui lei e la sua famiglia avevano discusso lungamente con Dollar Bill. Ma le cose sono cambiate e la vicenda che vede Taylor coinvolta nel tentato omicidio dello Spencer, sta per rovinare la vita di Steffy Forrester per sempre. Se Sheila non sarà liberata e non potrà lasciare la casa sulla scogliera, il magnate chiamerà l’agente Baker e farà finire al fresco la Hayes. Un ricatto subdolo ma che potrebbe funzionare.

Bill si dimostrerà pronto a tutto anche a rompere le promesse e i patti con Steffy ma soprattutto Finn scoprirà che sua moglie Steffy è finita a letto con Bill e che Taylor, credendo che lo Spencer avesse violentato sua figlia, era arrivata al punto di farsi vendetta da sola, sparando al magnate e facendolo fuori con le sue stesse mani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 aprile al 4 maggio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.