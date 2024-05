Endless Love Anticipazioni 2 maggio 2024: Kemal e Tarik litigano furiosamente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 2 maggio 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal fa una scoperta su Tarik che lo spinge ad affrontarlo a brutto muso!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 maggio 2024, alle 14:10, Kemal trama ancora contro Emir, sicuro di poter contare sull'aiuto di Zehir. Intanto, Nihan sta avendo un confronto con Zeynep, sapendo che lei si veda di nascosto con il marito. L'artista mette in guardia la giovane: Emir è una persona pericolosa. Tarik, invece, sta passeggiando con Banu, dalla quale è chiaramente attratto. Ad un certo punto, il ragazzo s'imbatte nel fratello. Il Soydere, allora, capisce che Tarik sta lavorando per il suo rivale e reagisce male...

Endless Love Anticipazioni: Kemal è certo di avere un vantaggio...

Kemal ha assistito alla conversazione tra Emir e Galip, e così è entrato a conoscenza dell'esistenza di queste chiavette USB, al cui interno c'è la verità su quella fatidica notte in cui la vita di tutti loro cambiò per sempre. Pertanto, l'ingegnere si è affrettato a mettersi in contatto con Nihan, alla quale fa presente di essere determinato come non mai a trovare quelle chiavette. Dopodiché, proprio volendo centrare questo obiettivo, il Soydere si è recato in un quartiere malfamato per parlare con tale Zehir e chiedergli aiuto. Benché quest'ultimo fosse inizialmente titubante, si è lasciato convincere. Ora il giovane continua a tramare contro il rivale, certo di avere un importante vantaggio.

Endless Love Anticipazioni: Nihan mette Zeynep in guardia...

La Sezin ha fatto una scoperta agghiacciante: Emir ha messo gli occhi su Zeynep. La pittrice ha visto che quest'ultima stava cercando di rintracciarlo al telefono. Determinata a proteggerla, dopo aver affrontato a brutto muso il marito per intimargli di starle alla larga, Nihan va a parlare direttamente con Zeynep. Ne segue un acceso confronto, che culmina con un accorato avvertimento da parte della protagonista: la Sezin consiglia all'amica di fare molta attenzione ad Emir, il quale è pericoloso.

Kemal e Tarik si scontrano, nelle Anticipazioni di Endless Love del 2 maggio 2024

Zeynep non è l'unica ad essere caduta nella trappola di Emir. Quest'ultimo, per colpire Kemal, sta irretendo i suoi fratelli, tanto che è persino arrivato ad offrire un lavoro a Tarik; ora, l'ingegnere sta per entrarne a conoscenza. Il primogenito di Fehime ed Huseyin sta passeggiando allegramente con Banu, dalla quale è molto affascinato, quando improvvisamente s'imbatte nel Soydere junior, che, quindi, scopre che sta lavorando di nascosto per Emir. Neanche a dirlo, il protagonista non reagisce per niente bene: tra Kemal e Tarik esplode una brutta discussione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 29 aprile al 4 maggio 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.