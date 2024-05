La Promessa Anticipazioni 2 maggio 2024: Tra Cruz e Jimena è guerra aperta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 2 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che tra Cruz e Jimena le cose si complicheranno. Intanto Salvador avrà il cuore spezzato a causa della confessione di Maria.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 2 maggio 2024, alle ore 16.40, tra Cruz e Jimena le cose si faranno sempre più complicate. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa tornerà a tormentare la nuora, rivelandole di avere intenzione di far costruire una culla per il piccolo in arrivo. La moglie di Manuel sarà sempre più stanca delle intromissioni della suocera. Intanto Petra informerà la sua signora della dura lite tra Pia e Don Gregorio e dell’intervento, per arrestare quest’ultimo, della Guardia Civile. Salvador non riuscirà a dimenticare la confessione di Maria e si sentirà tradito soprattutto dal suo amico, con cui avrà presto una resa dei conti.

Anticipazioni La Promessa: Aumenta la tensione tra Cruz e Jimena

Da quando Cruz è tornata a casa, Jimena deve sopportare le intromissioni di sua suocera nella sua gravidanza. La ragazza ha dovuto persino fare a meno di Jana, cacciata dalla marchesa, convinta che la ragazza debba stare al suo posto e che la nuora debba essere seguita dal loro medico di famiglia. Tra la Lujàn e la De Los Infantes crescerà la tensione e Jimena comincerà a pensare di dover fare qualcosa per fermare la suocera, che proprio non si limita. La moglie di Manuel non sopporterà neanche che Cruz torni a parlare del suo bambino, rivelandole di voler costruire una culla per lui. Vi anticipiamo che la giovane marchesina troverà presto una soluzione per zittire chiunque voglia mettersi in mezzo in una faccenda che vuole tenere completamente sotto controllo.

La Promessa Anticipazioni: Cruz scopre cosa è successo tra Pia e Don Gregorio

Don Romulo ha fatto arrestare Gregorio, dopo che l'uomo - fuori controllo - ha aggredito Pia, ormai certa che sia stato suo marito ad avvelenarla. La dura lite tra i coniugi non è arrivata a tragiche conclusioni solo grazie all’intervento del maggiordomo di casa Lujàn, che ha chiamato la Guardia Civile e ha messo fine all’incubo, liberandosi del suo rivale. Cruz verrà a sapere tutto grazie a Petra, che correrà a informarla. Sarà poi la marchesa a raccontare tutto a Don Alonso. I marchesi prenderanno qualche provvedimento?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Salvador ha il cuore spezzato

Maria ha deciso di essere sincera con Salvador e gli ha rivelato che durante la sua assenza qualcosa tra lei e Lope è successo. La giovane gli ha raccontato di aver baciato il cuoco e di essere tutt’ora molto confusa a causa di quanto successo. L’ex soldato, dopo questa confessione, inizierà a pensare che la Fernandez abbia annullato il matrimonio a causa di Lope e dei sentimenti che prova per lui. Si sentirà tradito soprattutto dal suo amico, con cui presto avrà un duro confronto.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.