Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 maggio 2025: Ridge travolto dai ricordi e pronto a salvare Eric

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 12 maggio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Ridge si preparerà a riaccogliere Eric in ufficio e verrà travolto dai ricordi dei momenti meravigliosi passati in quella stanza sin da bambino.

Sono ore di grande tensione per Ridge, dopo aver scoperto del destino infausto di suo padre. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 12 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che il Forrester preparerà tutto per il ritorno di suo padre in ufficio. Luna gli darà una mano a riordinare le cose ed entrambi troveranno degli oggetti personali del patriarca della Forrester e della famiglia. Il designer sarà travolto dai ricordi e sarà sempre più convinto della decisione che ha preso, ovvera quella di proteggere il suo papà fingendo che abbia vinto lui la loro sfida. Intanto Brooke e RJ parleranno del peggioramento della salute di Eric e di come, purtroppo, dovranno dirgli addio. Madre e figlio saranno molto felici del comportamento di Ridge, che ha saputo sacrificarsi per amore.

Beautiful Anticipazioni: Ridge si sacrifica per amore!

Ridge ha vinto la sfida con suo padre ma ha deciso di rinunciare alla gloria per amore di suo padre. Dopo che RJ gli ha confessato che il suo papà sta morendo e che purtroppo i medici sono stati chiari nel dire che il patriarca ha pochi mesi di vita, ha scelto di sacrificare il suo orgoglio e di dire una bugia bianca. Ridge ha finto che il vero vincitore sia stato il suo papà e questo solo per renderlo felice e lasciargli godere il momento. Eric è stato orgoglioso di aver dimostrato di essere il migliore e ha sciolto ogni tensione verso suo figlio, rivelandogli di essere tanto contento di aver lottato contro di lui, di amarlo tantissimo e di considerarlo il suo unico e vero erede. Il patriarca della Forrester ha ammesso di aver voluto dimostrare di essere ancora capace di essere una guida e il miglior stilista della maison di moda che lui ha creato, che ama tantissimo e che desidera lasciare alla sua famiglia, come sua eredità.

Beautiful: Ridge trascinato dai ricordi

Ridge è stato felice di sentire suo padre orgoglioso di lui e dopo aver scoperto la verità sulla sua salute, ha capito appieno il motivo per cui Eric ha deciso di accettare la sua sfida. Il Forrester junior si preparerà a riaccogliere il suo papà nell’ufficio principale della Forrester e riordinerà la stanza, piena di scampoli di tessuto. Luna gli darà una mano e come lui troverà alcuni oggetti appartenenti alla famiglia e a Eric stesso. Il padre di RJ si lascerà trascinare dai ricordi e racconterà alla giovane Nozawa alcune vicende del suo passato legate a quello che troveranno mentre riordineranno. Sarà un momento di grande commozione.

Brooke e RJ pronti ad aiutare Ridge, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Ridge sarà determinato a rendere felice suo padre e non permetterà che muoia, non senza lottare. Intanto Brooke e RJ saranno commossi dal comportamento del Forrester jr. che ha sacrificato la sua vittoria per amore dell’adorato patriarca. I due si confronteranno sull’aggravarsi veloce delle condizioni di salute del Forrester senior e avranno molta paura di dovergli dire addio troppo presto, forse tra pochi mesi. Madre e figlio spereranno di non dover fare nulla di tutto questo e ammetteranno di voler combattere per aiutarlo e magari salvargli la vita. Ma ci riusciranno? Ci sarà un miracolo a casa Forrester?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 17 maggio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.