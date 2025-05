Beautiful Anticipazioni Puntata dell'11 maggio 2025: Steffy è tornata ed è pronta a combattere!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'11 maggio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Steffy rivelerà a Finn di essere tornata per combattere contro le sue paure e per vincere contro Sheila Carter.

Il ritorno di Steffy a Los Angeles riaccende un’altra guerra a casa Forrester. Nella puntata di Beautiful in onda l’11 maggio 2025, alle ore 14.10 su Canale5, la bella figlia di Ridge rivelerà al marito di essere tornata per lottare e di non voler più avere paura di Sheila Carter. La madre di Kelly e Hayes ha voluto rientrare in città e non permetterà a nessuno di metterle più i piedi in testa o il bastone tra le ruote. La malefica rossa se la vedrà con una Steffy Forrester determinata più che mai a impedire che la sua serenità e la sua famiglia vengano messe in pericolo. La giovane informerà Finn di aver intenzione di affrontare personalmente la suocera e di raggiungerla a casa di Deacon, dove lei sa che si è trasferita dopo il fidanzamento con lo Sharpe. Intanto proprio Sheila si sentirà sempre più in difficoltà nelle scelte da compiere. Non saprà infatti se rinunciare o meno a suo figlio e cominciare una nuova vita con lo Sharpe, l’uomo che la sta amando più di chiunque altro.

Beautiful: Steffy è tornata!

Mentre alla Forrester Creations Ridge ha rinunciato alla vittoria e sta festeggiando il (finto) trionfo di Eric compiendo un sacrificio d’amore, alla casa sulla scogliera Steffy sta combattendo per amore. La ragazza ha fatto ritorno a Los Angeles a sorpresa, lasciando Finn completamente senza parole. Il dottore si è ritrovato sua moglie davanti agli occhi mentre la credeva ancora fuggitiva in Europa. La Forrester ha cominciato a raccontargli di come ha deciso di rientrare nel suo paese e ritornare da lui, spinta dal desiderio di non lasciare che qualcuno, soprattutto Sheila Carter, distrugga la sua grande felicità. Steffy racconterà al consorte di aver ricevuto una telefonata preoccupante – da Liam – grazie alla quale ha scoperto le importanti novità sulla rossa e, capito di non poter permettere che tutto questo succedesse alle sue spalle, ha compreso di dover combattere per la sua famiglia.

Steffy è pronta a lottare come una leonessa, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Finn non sarà molto contento di sapere che Liam ha informato sua moglie di una novità che lui non ha voluto condividere con lei; il dottore avrà di nuovo l’idea che lo Spencer abbia voluto metterlo in difficoltà ma si renderà conto che così non è successo. Steffy sembrerà aver capito perfettamente il motivo che ha spinto il suo amato a non dirle nulla e confermerà di aver compreso di dover combattere per salvare la sua vita ora più che mai. Con la Carter a Il Giardino, accanto a Deacon e quindi in parte legata a Hope, Steffy non ha potuto aspettare oltre ed è pronta a lottare contro le sue paure e contro tutti, pur di avere la sua rivincita anzi la sua vittoria.

Beautiful Anticipazioni 11 maggio 2025: Sheila combattuta, che cosa deve fare per il suo futuro?

Steffy confesserà a Finn di non essere arrabbiata con lui ma di essere determinata ad affrontare le sue paure e la sua nemica, faccia a faccia. Per questo vorrà andare a casa di Deacon il prima possibile per chiarire alla Carter le sue intenzioni bellicose, che stavolta non saranno offuscate dal terrore. Il dottore sarà molto fiero di lei e molto felice del suo ritorno. Lo sarà meno, ovviamente, Sheila, che vedremo molto combattuta. La rossa non saprà che fare; da una parte continuerà a pensare di voler (ri)costruire un rapporto con suo figlio dall’altra penserà di ascoltare le parole di Deacon, che continuerà a spronarla ad abbandonare le sue ossessioni e a costruire una nuova vita, un nuovo futuro insieme a lui, dimenticando ogni cosa del loro passato anche quello recente. Che cosa deciderà di fare?

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.