Beautiful, Anticipazioni Puntata del 7 ottobre 2024: Hope pentita e distrutta. Non doveva trattare così Thomas!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 7 ottobre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Hope si sentirà in colpa per le parole rivolte a Thomas e cercherà di scusarsi con lui. Il Forrester la stupirà con la sua reazione... inaspettatamente comprensiva!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 7 ottobre 2024, alle ore 13.45, Hope si sentirà profondamente in colpa per quello che ha detto di Thomas a Brooke. La ragazza scoprirà che il Forrester ha sentito tutto e ha quindi ascoltato le sue parole poco lusinghiere su di lui. La Logan cercherà di scusarsi e di spiegarsi ma si renderà conto che lo stilista non solo non è arrabbiato ma comprende perfettamente il suo sfogo. Questo atteggiamento la farà sentire ancora più colpevole e in difetto. Intanto Brooke, che ha ormai capito che sua figlia ha perso la testa per il figlio di Ridge, cercherà conforto in Taylor. La bionda non riuscirà però a rivelare alla sua amica tutta la verità e finirà per dire delle cose che metteranno sull’attenti la Hayes e la feriranno.

Beautiful Anticipazioni: Hope si sente in colpa!

Hope è ormai persa per Thomas ed è arrivata a fare sogni erotici in volo su di lui. La frustrazione di non riuscire più a pensare al marito e a non apprezzare più di tanto la sua compagnia, l’ha portata a uno sfogo durissimo con sua madre. Brooke l’ha pungolata per benino e l’ha portata a dire parole durissime contro lo stilista, quasi degli insulti, senza rendersi conto che, proprio in quel momento, il figlio di Ridge è comparso sulla porta e ha ascoltato tutto. La ragazza si sentirà profondamente in colpa per quello che è successo e cercherà di scusarsi e di spiegarsi ma la reazione di Thomas la farà restare di sasso… piacevolmente di sasso!

Anticipazioni Beautiful: Thomas comprende le ragioni di Hope

Hope cercherà di spiegarsi e di scusarsi con Thomas e spererà che il ragazzo non l’abbia presa troppo male. Il Forrester la rincuorerà immediatamente e le dirà di non essere né arrabbiato né di serbarle rancore. Le confesserà di capire perfettamente il risentimento che ancora prova nei suoi confronti e di comprendere che nessuno più di lui le ha reso la vita impossibile. La Logan rimarrà senza parole davanti a una tale comprensione e si sentirà ancora più a disagio per quello che, in preda al panico, è arrivata a dire contro il povero designer. La giovane non potrà certo rivelargli di essere presa dall’ansia per aver cominciato a essere attratta da lui.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke delude Taylor

Brooke è sconvolta dalla reazione di Hope. La Logan ha capito che sua figlia ha sviluppato una strana attrazione per il Forrester e fa molta fatica a capire perché. La bionda si troverà a parlarne con Taylor ma non si sentirà di rivelarle i suoi dubbi. Per questo motivo la conversazione tra le due prenderà una piega piuttosto drammatica. La Hayes non accetterà che la sua amica abbia ancora remore nei confronti di suo figlio e che non accetti la collaborazione professionale tra i suoi figli e sarà molto delusa. Possibile che Brooke non riesca ad andare avanti e a pensare che Thomas possa davvero essere cambiato? Questa situazione creerà una grossa frattura tra le due donne… e sarà solo l’inizio del caos.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 12 ottobre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.