Beautiful, Anticipazioni Puntate del 12 ottobre 2024: Steffy rivela a Liam la verità. Deve stare attento a Hope non a Thomas

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 12 ottobre 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap, Steffy sarà costretta a rivelare a Liam i suoi sospetti su Hope mentre Taylor e Brooke avranno un duro confronto.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate in onda su Canale5 il 12 ottobre 2024, alle ore 13.50, Steffy sarà costretta a rivelare tutto a Liam. La Forrester, stanca di sentire il suo ex marito accusare Thomas senza motivo, dovrà svelargli tutti i suoi dubbi. La Forrester lo spronerà a guardarsi le spalle non da suo fratello ma da Hope, che secondo lei ha ormai cominciato a essere attratta dal suo stilista. Liam stenterà a crederci ma una volta che sarà faccia a faccia con la sua consorte, picchierà duro. Intanto tra Taylor e Brooke si scatenerà una dura ma civile discussione. La Logan non potrà tornare indietro sui suoi passi e dovrà fingere ancora di essere contraria alla collaborazione tra sua figlia e il Forrester. La dottoressa Hayes sarà sempre più delusa e amareggiata.

Beautiful Anticipazioni: Liam di nuovo all’attacco contro Thomas ma stavolta…

Liam e Steffy stanno passando del tempo insieme a Kelly e nella serata non sono mancati riferimenti alla collaborazione tra Hope e Thomas, che sta creando non pochi problemi allo Spencer. La Forrester sta cercando da tempo di calmare il suo ex marito e di fargli capire che non deve essere così negativo con suo fratello ma non ha ancora avuto il coraggio di rivelargli i suoi dubbi. La figlia di Ridge spera che le sue idee si rivelino sbagliate e che la pace torni a casa Spencer-Logan. Quando però Liam riceverà una chiamata da Hope, che lo informerà del suo ritorno a casa tardi, la madre di Hayes dovrà intervenire duramente e stavolta confessare tutta la verità.

Anticipazioni Beautiful: Steffy confessa a Liam i suoi dubbi su Hope

Dopo la chiamata di Hope, che lo informerà del suo ritorno a casa molto tardi, Liam riprenderà a sfogarsi con Steffy e a dirle quanto sia infastidito dalla presenza di Thomas e quanto non si fidi di lui. La Forrester, stanca che suo fratello sia sempre additato come il cattivo della famiglia, deciderà di rivelare all’ex marito tutti i suoi dubbi e di confessargli di essere praticamente certa che la sua adorata Logan sia il vero e unico pericolo in questa situazione. La ragazza gli dirà di aver visto degli atteggiamenti strani e compromettenti e di essere sicura che Hope provi una forte attrazione per Thomas.

Liam faticherà a credere all’ex moglie e negherà con forza che possa essere come dice lei. Più tardi però dimostrerà di aver cominciato a ripensare alle parole della Forrester e una volta che Hope sarà di nuovo a casa le rivelerà dei sospetti di Steffy e le chiederà immediate spiegazioni. La Logan rimarrà senza parole e farà fatica a giustificarsi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Brooke a confronto

Taylor ha voluto un chiarimento con Brooke. Dopo aver saputo da Thomas quello che la sua amica pensa di lui, la Hayes ha cercato un immediato confronto con la Logan e tra loro è cominciata una discussione piuttosto accesa e dura. La bionda non potrà tornare indietro sui suoi passi, non senza rivelare alla dottoressa di essere certa che sua figlia abbia un’insana ossessione per il Forrester. Sarà una confessione che non potrà in alcun modo uscire dalla sua bocca, pena la rovina della sua bambina. Per questo Brooke continuerà a sostenere che Thomas sia un pericolo e che debba essere un sorvegliato speciale. A Taylor tutto questo non piacerà e sarà chiaro che l’amicizia tra le due donne di Ridge inizierà a vacillare e stavolta pericolosamente.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 12 ottobre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.