Beautiful Anticipazioni Puntate dal 6 al 12 aprile 2025: Deacon e Sheila confessano il loro amore. Hope e Finn si infuriano!

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 6 al 12 aprile 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Canale5.

Le puntate di Beautiful saranno ricche di colpi di scena nella seconda settimana di aprile 2025. Negli episodi della Soap, in onda su Canale5 dal 6 al 12 aprile 2025, vedremo RJ e Luna sempre più vicini. La ragazza ha però un problema famigliare da risolvere: sua madre Poppy - sorella di Li -teme che sua zia si arrabbierà moltissimo per la sua presenza in città e cercherà di cacciarla. Intanto Deacon e Sheila decideranno di uscire allo scoperto e di rivelare a Finn e Hope del loro fidanzamento. Ma scopriamo nel dettaglio - giorno per giorno - cosa accadrà.

Domenica 6 aprile 2025

RJ prega Donna di essere sincera con lui e di confidargli la verità su Eric. Il giovane Forrester scopre che suo nonno rischia di morire e comincia a interrogarsi se sia il caso o meno di informare tutta la sua famiglia. Il ragazzo si confida con Luna, alla quale rivela tutto e con cui sembra nascere una profonda e romantica intesa.

Lunedì 7 aprile 2025

Deacon e Sheila sono ufficialmente fidanzati e si chiedono come reagiranno i loro cari a questa notizia. La Sharpe è certo che Hope e Brooke non ne saranno felici e anzi si opporranno. L’ex barista confessa alla sua amata di non avere alcuna intenzione di farsi ostacolare e di essere più che mai determinato a seguire i suoi sentimenti. La Carter invece confessa di desiderare che questa novità le dia la possibilità di riavvicinarsi a Finn. La rossa sarà sempre più convinta che l’unico ostacolo che si frappone tra lei e suo figlio sia Steffy, che spera rimanga in Europa.

Martedì 8 aprile 2025

Hope arriva a casa di Finn per riportare un giocattolo dimenticato da Kelly a casa sua. I due ragazzi cominciano a parlare delle loro difficoltà famigliari. Finn rivela di essere molto triste per la partenza di Steffy e dei bambini ma di essere anche determinato a riportarli da lui. La Logan invece confessa di essere particolarmente provata dalla fine del suo matrimonio con Liam e anche stanca di dover lottare con Steffy per l’amore dello Spencer. Il dottore la rassicura e la consola ma soprattutto la mette in guardia da Thomas, che lui non ritiene adatto a lei.

Mercoledì 9 aprile 2025

La sfida tra Eric e Ridge si fa sempre più intensa. Il momento del confronto in passerella si fa sempre più vicino e Donna è molto preoccupata per il suo compagno, molto malato. RJ continua a essere devastato dal segreto che deve mantenere e si sfoga ancora una volta con Luna, che sembra turbata dopo una telefonata con la madre Poppy, che si rivela scontenta della presenza della ragazza alla Forrester Creations e le intima di andarsene.

Giovedì 10 aprile 2025

Deacon organizza un incontro tra Finn e Sheila e il giovane rimane completamente sconvolto dalla novità del fidanzamento tra i due. La Carter spera che il suo matrimonio possa dimostrare al ragazzo e alla sua famiglia, il suo cambiamento e possa riavvicinarlo a lei insieme a Hayes. Il dottore non intende però concederle alcun tipo di chance e le intima di andarsene da Los Angeles. Lo Sharpe interviene per convincerlo a dare alla sua mamma un’opportunità. Il dottore mette in guardia il barista dicendogli che anche lui rischia grosso. Hope non tollererà questa notizia e potrebbe chiudere ogni rapporto con lui.

Venerdì 11 aprile 2025

Hope è molto contenta che Finn le abbia dato preziosi consigli e racconta tutto a Brooke, entusiasta del legame che si sta creando con il dottore. La Logan senior è felice che tra sua figlia e il medico possa esserci una bella amicizia. RJ e Luna sono sempre più vicini; il giovane rivela alla stagista di volerla conoscere meglio ma lei nasconde un grande segreto, che coinvolge la famiglia del dottor Finnegan. Luna è figlia di Poppy, la sorella di Li. Sua madre non è contenta che lei sia a Los Angeles e lavori alla Forrester; questo perché teme che la dottoressa si arrabbi e la cacci. Luna confessa a RJ di avere qualche problema famigliare – senza però scendere troppo nei dettagli – e lui la rassicura e insiste affinché non se ne vada.

Sabato 12 aprile 2025

Finn rivela a Li del suo faccia a faccia con Hope ma lei non si mostra entusiasta dell’amicizia tra suo figlio e la Logan. La dottoressa mette in guardia il ragazzo e gli chiede di stare attento. Steffy potrebbe non gradire questo avvicinamento e potrebbe tardare ancora di più il suo ritorno a casa. Più tardi, Li scopre che Luna – sua nipote – lavora alla Forrester e la cosa la fa infuriare. Hope invece fa visita a Deacon a Il Giardino. Suo padre le presenta la donna di cui si è innamorato e che intende sposare. La ragazza scopre che si tratta di Sheila Carter.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14.20 e 14.15.