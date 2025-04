Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 aprile 2025: Luna metterà in pericolo i Forrester? Una telefonata aumenta i sospetti

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 9 aprile 2025 vedremo Luna impegnata in una strana telefonata. Cosa nasconde la ragazza? Chi è veramente? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap di Canale5.

Luna è pericolosa? I dubbi si fanno sempre più insistenti nelle puntate di Beautiful. Nell’episodio della Soap, in onda il 9 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, una telefonata aumenterà il sospetto che la ragazza nasconda qualcosa e che la sua presenza accanto ai Forrester possa rivelarsi un vero problema per la famiglia di RJ. Il giovane, ignaro ancora di tutto, troverò ancora molto conforto nell’affascinante stagista, che però sarà turbata da una chiamata da parte di sua madre Poppy. La donna, dall’altro capo della linea, intimerà alla ragazza di lasciare Los Angeles e di allontanarsi dalla Forrester Creations. Ma perché? Lo scopriremo molto presto così come vedremo farsi più intensa la sfida tra Ridge ed Eric, pronti a sfidarsi in passerella con le loro collezioni. Donna sarà sempre più preoccupata per il suo compagno, molto malato.

Beautiful Anticipazioni 9 aprile 2025: Luna è pericolosa?

RJ si è confidato con Luna, confidando a lei e solo a lei – almeno per ora – la verità su suo nonno. La stagista si sta rivelando un grande sostegno per il figlio di Ridge, dilaniato dalla scoperta che Eric sta molto male e che rischia persino di morire. Il ragazzo ha promesso al suo nonnino e a Donna di mantenere questo segreto con suo padre e sua madre e di tenere per sé questa terribile notizia. Ha però voluto alleggerirsi del peso che porta sulle spalle e condividerlo con Luna, che però – puntata dopo puntata – si sta dimostrando sempre più ambigua. La ragazza nasconde qualcosa e potrebbe persino essere molto pericolosa. Intanto la sfida tra Ridge ed Eric si farà sempre più accesa. Il momento del loro faccia a faccia in passerella, sta per arrivare.

Beautiful: Una telefonata conferma che Luna nasconde un segreto

Luna è stata già tormentata da una misteriosa telefonata, che però è passata in sordina. La stessa persona che l’ha chiamata qualche puntata fa, tornerà a contattarla e stavolta scopriremo che si tratta di Poppy, la mamma della giovane. La donna intimerà alla figlia di allontanarsi dai Forrester e di lasciare la città prima di combinare qualche pasticcio e prima di creare un danno a tutti. Ma perché una simile richiesta, che cosa nasconde la bella e talentuosa stagista? Ve lo riveliamo nel prossimo paragrafo in cui, attenzione, faremo degli spoiler.

La verità di Luna viene a galla, ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Beautiful

Vi sveliamo che la madre di Luna, Poppy, è la sorella di Li Nozawa, la suocera di Steffy. Scopriremo molto presto che le due sorelle non sono in buoni rapporti e che è per questo che Poppy è preoccupata. Teme infatti che Li prenda di mira sua figlia e le faccia vedere i sorci verdi. Questo personaggio, che per il momento conosceremo solo per telefono, diventerà uno dei protagonisti delle prossime trame della Soap e come vi abbiamo rivelato nei nostri articoli dedicati alle anticipazioni americane di Beautiful, Luna e sua madre diventeranno una spina nel fianco per Steffy e i suoi.

