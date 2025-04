Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 aprile 2025: Hope e Finn pericolosamente vicini. Per Steffy sarà un altro problema?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda l'8 aprile 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope e Finn si avvicineranno moltissimo. La loro amicizia diventerà un problema per Steffy?

Beautiful ci aspetta per un nuovo appuntamento martedì 8 aprile 2025, alle ore 13.50 su Canale5. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Hope troverà un inaspettato aiuto da parte di Finn. I due ragazzi si incontreranno nell’appartamento del medico e si confronteranno sulle loro rispettive situazioni sentimentali. Il dottore rivelerà alla Logan di sentirsi in colpa per aver costretto Steffy ad andarsene in Europa, spaventata dal suo rapporto con Sheila mentre la figlia di Brooke confesserà di sentirsi piuttosto scossa dalla fine del suo matrimonio con Liam. Finn approfitterà per dirle di stare attenta a Thomas, di cui lui non si fida e che non trova adatto a una donna sensibile come lei. I due ragazzi si faranno molto vicini e tra loro comincerà un’amicizia… che presto diventerà molto pericolosa.

Beautiful Anticipazioni 8 aprile 2025: Finn confessa a Hope di voler riconquistare Steffy

Finn è determinato a riconquistare Steffy e a dimostrarle di essere pronto a mettere da parte i suoi sentimenti per Sheila. Il giovane vuole a ogni costo riportare sua moglie a casa ma deve trovare il momento giusto e il modo giusto per convincerla a tornare. Il dottore, dopo averne parlato con Taylor, avrà modo di rivelare i suoi piani anche a Hope. La Logan busserà alla sua porta per riportare un pupazzetto dimenticato da Kelly a casa sua. I due avranno modo di parlare delle loro situazioni sentimentali e il dottore confesserà alla figlia di Brooke di voler fare ammenda e di essere pronto a dimostrare a sua moglie che lei può fidarsi di lui.

Beautiful: Finn consola Hope e la mette in guardia da Thomas

Hope ha gelato Taylor durante il loro duro scontro e dopo il confronto avuto con Brooke e Ridge, la ragazza è stanca di doversi giustificare agli occhi di tutti. La Logan confesserà a Finn di sentirsi sopraffatta dagli eventi e di essere particolarmente delusa dalla fine del suo matrimonio con Liam. Ma visto come si sono messe le cose tra lei e il suo ex marito, che ha confessato di amare ancora Steffy, tra loro non avrebbe potuto andare diversamente. Il dottore cercherà di confortarla ma soprattutto la spingerà a guardarsi le spalle da Thomas e a non fidarsi del ragazzo. Finnegan le confesserà di non provare grande stima per il cognato e di pensare che lui non sia la persona adatta a lei.

Beautiful: Tra Finn e Hope nasce un’amicizia pericolosa

Finn darà preziosi consigli a Hope e le confesserà di considerarla una donna molto forte e meritevole di avere una persona accanto che la ami e la rispetti. Thomas non è l’uomo adatto a lei ed è certo che che può darle questa sicurezza, non dopo quello che ha combinato in passato, che ha messo tutta la sua famiglia in difficoltà. Questa rivelazione lascerà Hope senza parole e particolarmente colpita da questa attenzione del dottore. Vi anticipiamo che i due ragazzi, da ora in poi, si avvicineranno sempre di più e stringeranno un’amicizia che diventerà pericolosa per Steffy. Vi riveliamo che a preoccupare non sarà tanto Finn quanto Hope, che comincerà a guardare il marito della Forrester in modo molto diverso e… romantico.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14.20 e 14.00.