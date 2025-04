Beautiful Anticipazioni Puntata dell'11 aprile 2025: RJ pronto a difendere Luna a ogni costo!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda l’11 aprile 2025 vedremo che Luna confiderà a RJ di avere dei problemi in famiglia e il Forrester, che non vuole perderla, le prometterà di aiutarla a restare a Los Angeles. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap di Canale5.

La verità su Luna sta emergendo piano piano e presto scopriremo tutto sulla giovane stagista della Forrester. Intanto nella puntata di Beautiful in onda l’11 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Luna confesserà a RJ di avere alcuni problemi con la sua famiglia e di non essere molto serena. La ragazza rivelerà al rampollo di Ridge di dover lasciare Los Angeles ma lui, ormai molto affezionato a lei, la pregherà di restare e le prometterà di aiutarla. Intanto Hope racconterà a sua madre dell’incontro con Finn e sarà entusiasta dei consigli che il dottore le ha dato. Brooke sarà molto contenta che sua figlia abbia trovato un amico sincero nel marito di Steffy ma forse dovrebbe stare più in guardia.

Beautiful Anticipazioni: Ecco la verità su Luna!

Luna è pericolosa? Vi anticipiamo che purtroppo la ragazza si rivelerà una giovane molto inquietante e dal passato parecchio caotico. La verità su di lei emergerà lentamente mentre nella puntata di Beautiful in onda l’11 aprile 2025, si scoprirà che la giovane è figlia di Poppy Nozawa, la sorella di Li, suocera di Steffy. La giovane stagista non dovrebbe essere a Los Angeles, almeno non per la sua mamma, che la spingerà giorno dopo giorno a tornare a casa e a non rimanere un minuto in più con i Forrester. Questo perché avrà paura che sua zia possa metterle i bastoni tra le ruote ma soprattutto che possa metterla in difficoltà.

Beautiful Anticipazioni 11 aprile 2025: Luna rivela a RJ dei suoi problemi famigliari

Luna non vorrà lasciare Los Angeles ma l’insistenza di sua madre e la paura di dover davvero affrontare le “punizioni” di sua zia Li, cominceranno a farla vacillare. La ragazza deciderà di confidarsi con RJ, che a sua volta ha trovato in lei una persona con cui parlare liberamente della terribile malattia di suo nonno, di cui nessuno dei suoi famigliari deve essere messo al corrente. La stagista rivelerà al Forrester di dover abbandonare il suo lavoro a causa di alcuni problemi famigliari; RJ cercherà di rassicurarla e le prometterà di aiutarla a rimanere. Il rampollo di Ridge sarà pronto a tutto per sostenere la bella stagista, che gli ha rubato il cuore.

Hope felice della sua amicizia con Finn ma… ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Finn ha dato preziosi consigli a Hope ma soprattutto ha speso belle parole per la Logan, rivelandole di averla sempre stimata e di averla considerata, sin dall’inizio, una donna determinata e molto intelligente. Il dottore ha spronato la bionda a non lasciarsi condizionare da nessuno, nemmeno da Thomas, da cui dovrebbe stare lontana dopo quello che il ragazzo ha combinato alla sua famiglia. Hope racconterà tutto a Brooke. La ragazza sarà entusiasta della conversazione avuta con il marito di Steffy e sua madre sarà contenta di sapere che la sua bambina ha trovato un amico sincero. Ma forse Brooke farebbe meglio a stare attenta e a controllare le reazioni di sua figlia. Presto infatti l’amicizia tra Finn e Hope potrebbe diventare qualcosa di molto pericoloso e non solo per Steffy Forrester.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 12 aprile 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.