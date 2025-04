Beautiful Anticipazioni Puntata del 7 aprile 2025: Deacon e Sheila pronti a sfidare tutti e vinceranno!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 7 aprile 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon e Sheila vogliono uscire allo scoperto e sono pronti a sfidare Hope, Brooke e Finn.

Deacon e Sheila sono più che mai convinti dei loro sentimenti. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 7 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, lo Sharpe confesserà alla sua amata di non voler cambiare idea e di voler sfidare la sorte. Non si lascerà condizionare da Brooke e Hope, che sicuramente si opporranno al loro amore, ma continuerà a organizzare il loro futuro insieme. La Carter ne sarà entusiasta e rivelerà al suo futuro marito di sperare che la loro unione possa dimostrare a Finn di essere davvero cambiata. La rossa aggiungerà di essere sempre più convinta che l’unico vero ostacolo alla sua felicità con il figlio sia Steffy e spererà che la ragazza non torni mai più a casa.

Beautiful: Deacon e Sheila fidanzati

Nozze criminali in arrivo nelle trame di Beautiful. Deacon ha dichiarato a Sheila di amarla e di voler fare il grande passo con lei. Lo Sharpe ha sconvolto la Carter sia perché è stato lui a salvarla dalla prigione sia perché ha deciso di sfidare la sorte e la sua stessa famiglia, chiedendole di sposarla. La rossa, dopo un iniziale tentennamento, ha accettato la proposta e i due sono pronti a condividere gioie e dolori stavolta in modo ufficiale e come marito e moglie. Dovranno però uscire allo scoperto e rivelare ai loro figli di essersi innamorati e frequentati nei mesi precedenti. Sarà una verità dura da digerire per Hope e Finn ma anche per Brooke ma entrambi sono pronti a rischiare.

Beautiful Anticipazioni puntata del 7 aprile 2025: Deacon pronto ad affrontare l’ira di Hope e Brooke

Deacon ha più volte dichiarato a Sheila di non poterla aiutare per sempre per via del rapporto, appena ricostruito, con Brooke e Hope ma anche per il suo nuovo ruolo come direttore e proprietario de Il Giardino. Lo Sharpe ha cambiato idea. Dopo che la Carter ha scoperto che è stato lui a farla scagionare, l’ex barista non se l’è più sentita di mentirle e le ha confessato il suo amore, condendo questa dichiarazione con la proposta di diventare marito e moglie. Deacon è più che mai convinto di quanto sta facendo ed è anche certo do dover vincere la ritrosia di Hope e Brooke, che tenteranno di fargli cambiare idea e che potrebbero persino voltargli le spalle. Lui però è determinato a non rinunciare alla sua felicità e farà capire a Sheila di voler parlare apertamente con sua figlia e con la sua ex, per far capire loro che anche lui ha il diritto di seguire il suo cuore.

Sheila pronta a dimostrare a Finn di essere cambiata. Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

La situazione di Sheila è diversa rispetto a quella di Deacon. Per la rossa il matrimonio con lo Sharpe costituisce la prova che la sua vita sta cambiando e che lei sia una persona cambiata, meritevole di avere una seconda chance e di essere felice. La Carter confesserà al suo fidanzato di sperare che suo figlio veda in lei questo cambiamento e che le loro nozze siano per lui motivo di gioia e di orgoglio. Sheila crederà di avere l’opportunità di ritrovarsi con Finn anche grazie all’assenza di Steffy e dichiarerà di vedere nella Forrester l’unico ostacolo tra lei e la sua famiglia. La donna ammetterà di sperare che la Forrester rimanga in Europa per tanto tempo e che addirittura non ritorni, abbandonando per sempre suo marito e sancendo la fine della loro unione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 12 aprile 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14.20 e 14.00.