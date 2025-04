Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 aprile 2025: Finn disgustato da Sheila e Deacon. La Carter ora deve davvero andarsene!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 10 aprile 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon organizzerà un incontro tra Finn e Sheila. Il dottore scoprirà con orrore del matrimonio della madre e le intimerà di andarsene il prima possibile.

Beautiful ci aspetta il 10 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, per un nuovo appuntamento. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Deacon organizzerà un incontro tra Finn e Sheila per rivelare al giovane del loro fidanzamento. Il dottore non ne sarà per nulla felice e si dirà anzi disgustato all’idea di avere sua madre sempre tra i piedi. Sì perché la Carter, sposando lo Sharpe, continuerebbe a vivere a Los Angeles e il medico sarà costretto a rimanere lontano da Il Giardino. Deacon cercherà di intervenire per convincerlo a concedere una chance alla donna che sta per diventare sua moglie ma le sue preghiere non avranno alcun tipo di presa sul marito di Steffy, che anzi lo metterà in guardia dalla criminale e gli consiglierà di aprire gli occhi e di stare molto attento a come reagirà Hope.

Beautiful Anticipazioni: Deacon e Sheila pronti a sposarsi

Deacon e Sheila si sposeranno e presto! Lo Sharpe ha deciso di rischiare e di non rinunciare al suo amore per la Carter, diventata in questi mesi la donna più importante della sua vita oltre a Hope. L’ex barista è pronto a sfidare sua figlia e la sua ex Brooke, che sicuramente gli metteranno i bastoni tra le ruote e non saranno certamente contente della sua scelta. Ma nessuno gli impedirà di essere felice, non ora che è a un passo dall’esserlo come non mai. Anche Sheila è entusiasta di quello che le sta accadendo e crede che questa novità possa finalmente dimostrare a Finn, e forse anche alla sua famiglia, quanto lei sia cambiata. Per questo Deacon organizzerà un incontro tra madre e figlio.

Beautiful Anticipazioni 10 aprile 2025: Finn disgustato dalla decisione di Sheila e Deacon

Deacon organizzerà un incontro tra Finn e Sheila, speranzoso che madre e figlio trovino finalmente un punto di incontro. La Carter rivelerà al medico la grande novità che sta per travolgere la sua vita ma il giovane non reagirà per nulla come sperato dalla rossa. Il dottor Finnegan sarà disgustato dal sapere che la sua madre naturale e il padre di Hope sono determinati a sposarsi. Il marito di Steffy non solo non ne sarà contento ma intimerà a Sheila di fare le valigie e di lasciare la città il prima possibile, senza rovinare l’esistenza al padre di Hope, sicuramente illuso che lei possa essere davvero cambiata.

Finn mette Deacon in guardia da Sheila nella puntata di Beautiful

Finn sarà inorridito dal matrimonio criminale che sta per svolgersi sotto il suo naso. Deacon tenterà di farlo ragionare e lo spingerà a non trattare in questo modo sua madre, che lo ama così tanto da rischiare ogni cosa per lui. Il medico non solo non si lascerà condizionare da queste parole ma rivelerà allo Sharpe di non avere alcuna intenzione di concedere alla Carter un’altra chance. Il ragazzo picchierà molto duro e avvertirà il barista dei pericoli che sta correndo. Non solo perché Sheila è una donna di cui non ci si può fidare ma soprattutto perché, con questo matrimonio, rischierà di perdere Hope. La Logan non accetterà mai e poi la loro unione e per Deacon ogni sacrificio fatto in questi anni si rivelerà vano.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 12 aprile 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.