Beautiful Anticipazioni Puntata del 6 aprile 2025: RJ e Luna sempre più vicini ma la verità è troppo dura da digerire

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 6 aprile 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che RJ si confiderà con Luna e le racconterà che Eric rischia di morire.

Beautiful ci aspetta, con una nuova puntata, il 6 aprile 2025, alle ore 14.00 su Canale5. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che RJ capirà che Donna sta nascondendo qualcosa. Il ragazzo pungolerà sua zia affinché le riveli tutta la verità e verrà a scoprire pure lui che suo nonno sta molto male e che potrebbe morire. Il giovane Forrester sarà turbato da questa terribile verità ma per fortuna potrà contare sul sostegno di Luna, alla quale racconterà tutto e con cui sta crescendo l’intesa. L’amore è nell’aria? Scopriamo nel dettaglio cosa succederà.

Beautiful: Donna teme di perdere Eric

Donna sa che Eric potrebbe morire. La Logan ha assistito alla visita del dottor Colby ed è venuta a conoscenza delle reali condizioni di salute del compagno. Il Forrester non è affetto da un’artrite ma purtroppo soffre di una seria malattia cerebrovascolare, che potrebbe causargli dei TIA e ancora peggio degli Ictus, potenzialmente fatali. Il padre di Ridge rischia davvero grosso e il fatto che in questo periodo si stia stancando e si stia mettendo così tanto alla prova, non giova alla sua salute, per nulla.

Beautiful Anticipazioni del 6 aprile 2025: RJ costringe Donna a dirgli la verità

Donna non saprà cosa fare nemmeno con RJ. Da una parte la Logan vorrebbe dire la verità una volta per tutte e fermare Eric ma dall’altra è certa che se lo facesse, il suo compagno non solo se la prenderebbe con lei ma si sentirebbe tradito dall’unica persona su cui sa di poter contare al 100%. La sorella di Brooke però non potrà mentire a suo nipote. RJ capirà subito che sua zia è turbata da qualcosa di nuovo, da qualche notizia appena trapelata e le chiederà di essere sincera con lui e di dirgli tutto. Il giovane verrà a sapere che suo nonno potrebbe morire e che la diagnosi dei medici è ben più seria di quanto si pensasse. Per il giovane ricomincerà un vero e proprio calvario. Per fortuna al suo fianco avrà Luna.

RJ e Luna sempre più uniti, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

RJ ha già cominciato ad aprirsi con Luna, alla quale ha rivelato – in parte – i problemi del suo adorato nonno. La giovane stagista si sta rivelando una bella scoperta e soprattutto un valido aiuto per Eric e la sua famiglia. Nonostante ci sia ancora del mistero intorno a lei (e presto scopriremo cosa anzi chi nasconde) tutti sono entusiasti della sua presenza, soprattutto il figlio di Ridge, che troverà in lei una persona con cui confidarsi e con cui cominciare una nuova storia d'amore.

RJ rivelerà a Luna tutta la verità su Eric e la ragazza gli prometterà di mantenere questo segreto e di aiutarlo ad affrontare questa terribile novità. Ma alla luce delle ultime scoperte, il Forrester junior comincerà a interrogarsi se sia il caso o meno di lasciare suo padre, i suoi zii e i suoi fratelli all’oscuro di tutto. Anche loro dovrebbero sapere la verità su Eric e dovrebbero essere messi al corrente prima che la situazione degeneri e sia troppo tardi per intervenire.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 12 aprile 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14.20 e 14.00.