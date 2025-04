Beautiful Anticipazioni Puntate del 12 aprile 2025: RJ vuole conoscere meglio Luna mentre Finn ha preso la sua decisione!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntata di Beautiful in onda il 12 aprile 2025. Le anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che RJ vorrà conoscere meglio Luna mentre Finn sarà una furia contro Deacon e Sheila.

Le trame di Beautiful si complicano ulteriormente. Nelle puntate della Soap, in onda il 12 aprile 2025, alle ore 13.55 su Canale5, Finn sarà una furia. Il ragazzo continuerà a intimare a Sheila di lasciare la città, infuriato contro di lei e Deacon per aver anche solo pensato di sposarsi. Il dottore se ne andrà, disgustato da Il Giardino, e avrà un altro duro faccia a faccia con Li, molto poco felice delle novità della Carter ma anche della strana amicizia che si è creata tra suo figlio e Hope. Intanto RJ confesserà a Luna di volerla conoscere meglio. Il giovane, dopo aver rassicurato la ragazza di volerla aiutare a rimanere alla Forrester, le rivelerà di trovarla molto interessante e di non vedere l’ora di approfondire la loro conoscenza. Intanto Deacon e Sheila si prepareranno all’incontro con Hope, che sarà sconvolta quando il marito di Steffy alla notizia data dal padre.

Beautiful Anticipazioni: Finn vuole che Sheila se ne vada subito

Finn è disgustato da Sheila e Deacon. Il ragazzo è stato messo al corrente del matrimonio tra i due e la sua reazione è stata di immenso disprezzo. Il dottore ha intimato a sua madre di levarsi di torno e continuerà a urlarle contro che non ha alcuna intenzione di concederle una chance e che farebbe molto meglio ad andarsene. Lo Sharpe tenterà di farlo ragionare ma il medico sarà talmente tanto infuriato da non ascoltarlo nemmeno anzi lo metterà in guardia dal confronto con Hope, che di certo non sarà per nulla contenta di sapere che suo padre sta per sposare una criminale come Sheila Carter.

Sheila e Deacon pronti ad affrontare Hope nella puntata di Beautiful

Finn lascerà il Giardino come una furia e lo attenderà un confronto serrato anche con sua madre, alla quale racconterà la grande novità appena appresa. Li non ne sarà felice ma sarà spaventata anche dall’amicizia tra suo figlio e Hope. La dottoressa avrà paura che tutto questo irriti Steffy e rallenti il suo ritorno a casa. Intanto Sheila e Deacon, delusi dal comportamento del bel medico, si prepareranno ad affrontare Hope, speranzosi che almeno lei si dimostri più propensa ad ascoltarli.

Beautiful Anticipazioni 12 aprile 2025: RJ vuole conoscere meglio Luna

Il segreto di Luna è pericoloso per la famiglia Forrester. Abbiamo scoperto che la ragazza è la nipote di Li. Sua madre Poppy – che non ha un buon rapporto con la sorella – le ha intimato di lasciare Los Angeles prima che sua zia scopra la sua presenza alla Forrester Creations ma la giovane non vuole abbandonare né il suo lavoro né RJ, con cui ha stretto un ottimo rapporto. I due ragazzi hanno scoperto di avere molto in comune e il rampollo di Ridge confesserà alla ragazza di volerla conoscere meglio e di voler stare il più possibile in sua compagnia. L’amore è nell’aria ma anche il pericolo. Presto vedremo che le trame di Beautiful si tingeranno di rosso sangue.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 12 aprile 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.