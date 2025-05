Beautiful Anticipazioni Puntate del 10 maggio 2025: Brooke e RJ commossi. Ridge ha rinunciato a tutto per Eric!

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful in onda il 10 maggio 2025 vedremo Brooke e RJ commossi nel vedere Ridge rinunciare a tutto per amore di Eric! Ecco le anticipazioni e le trame degli episodi della Soap di Canale5.

L’amore trionfa alla Forrester Creations e a prescindere da chi abbia vinto la sfida in passerella, il vero vincitore è il sentimento che lega padre e figlio con tutta la loro grande famiglia. Questo sarà molto evidente negli episodi di Beautiful in onda il 10 maggio 2025 a partire dalle ore 14.10 su Canale5. Le anticipazioni delle puntate della Soap ci rivelano che Ridge rinuncerà alla vittoria con amore e fingerà che il pubblico della sfilata abbia preferito la collezione di suo padre alla sua. Brooke e RJ – al corrente della verità – non si lasceranno scappare un fiato e saranno anzi molto orgogliosi del comportamento del Forrester junior e del suo “sacrificio” per amore del suo adorato papà. E sarà bellissimo vedere Eric festeggiare il suo successo e riacquistare quel sorriso che gli mancava da tanto sia per via della sfida e della disistima dimostrata da suo figlio sia per via della sua malattia, che lo sta portando alla morte.

Tutto questo succederà alla Forrester Creations mentre, non lontano da là, nella casa sulla scogliera, Finn sarà letteralmente travolto dal ritorno di Steffy. La Forrester si presenterà sull’uscio della sua abitazione con grandi novità da riferire al marito. Scopriamo insieme cosa accadrà nel dettaglio in questo lungo appuntamento del sabato pomeriggio.

Beautiful: Il grande sacrificio di Ridge

La vittoria di Ridge è amara anzi quasi mortale. Sì perché il Forrester ha scoperto che suo padre sta per dirgli addio. Brooke ha spinto RJ a confidare a suo padre quanto ha rivelato a lei e a smetterla di farsi carico di un segreto che lo sta distruggendo e che non può essere tenuto nascosto ancora a lungo. La Logan si è convinta che rivelando tutto al suo compagno, la famiglia possa trovare un modo per aiutare il Forrester senior a trovare una cura ma visto i tempi ristretti, non c’è un attimo da perdere. La confessione del giovane Forrester ha stordito lo stilista, che ha deciso di fingere di non aver vinto la sfilata e di cedere la sua vittoria a Eric, senza dirgli ovviamente nulla. Il designer ha capito che il patriarca ha più bisogno di lui di sentirsi un vincente e ha pure compreso il vero motivo per cui ha voluto così tanto scendere in pista contro di lui e dimostrare di non essere ancora del tutto da dimenticare.

Beautiful Anticipazioni 10 maggio 2025: Eric festeggia il suo trionfo sotto gli occhi commossi di Ridge

Ridge ha ceduto la sua vittoria a Eric e lo ha fatto senza nemmeno rifletterci. Dopo aver scoperto delle sue condizioni di salute era assolutamente necessario che lui si facesse indietro e lasciasse che suo padre festeggiasse al posto suo. Brooke e RJ, capito la mossa del Forrester, saranno molto orgogliosi di lui e del suo sacrificio per amore. Eric potrà festeggiare il suo trionfo e Donna sarà contenta di vederlo sorridere dopo giorni di fatica e di grande tensione; in cuor suo spererà che da ora in poi il suo orsacchiotto si prenda più cura di lui e magari si riesca a trovare una cura. Ridge loderà il suo mentore e quest’ultimo ringrazierà il suo erede, complimentandosi con tutti per la grande serata appena passata. La Forrester Creations è e sarà sempre una grande famiglia.

Steffy torna a Los Angeles e affila i coltelli nelle puntate di Beautiful

Mentre alla Forrester ci sarà aria di festa ma anche di grande commozione, sulla porta della casa sulla scogliera apparirà Steffy. Finn sarà sconvolto dal ritorno inaspettato di sua moglie, che credeva essere ancora in Europa. La Forrester lo informerà di essere rientrata senza dirgli nulla per un motivo ben preciso: non voleva perdere tempo e voleva correre al più presto a casa sua per difendere la sua famiglia dalla minaccia di Sheila Carter, che ha saputo essersi fidanzata con Deacon. Il dottore sarà felice di rivederla ma soprattutto di sapere che è pronta a restare accanto a lui ma comincerà pure a interrogarsi su chi l’abbia informata delle novità… e la risposta a questa domanda non gli piacerà per nulla.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.