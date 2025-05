Beautiful Anticipazioni Puntata del 5 maggio 2025: Brooke capisce che Eric nasconde qualcosa. Scoprirà che sta morendo?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 5 maggio 2025. Negli episodi della Soap di Canale5, Brooke inizia a sospettare che Eric nasconda qualcosa; così, interroga Donna e Katie affinché vuotino il sacco...

Nella puntata di Beautiful in onda il 5 maggio 2025, alle ore 13.55, Brooke comincerà a notare che Eric si comporta in modo strano. Le anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la sfilata prosegue nell'entusiasmo generale. Gli astanti osservano le modelle in passerella e restano colpiti dalla magnificenza degli abiti che indossano; tuttavia, nessuno di loro sa se il vestito in questione sia stato realizzato da Eric oppure da Ridge. Nel mentre, dietro le quinte, il canuto capofamiglia sta osservando le reazioni del pubblico, e se ne compiace; anche Donna gli dice di essere sicura che la sua collezione sarà memorabile. Il Forrester senior, però, continua a tossire e ad apparire un po' crucciato. Brooke, notando lo strano atteggiamento del suocero, inizia ad insospettirsi, tanto che interroga le sorelle. Né Donna né Katie sono pronte a rivelarle la verità, ed infatti prima minimizzano e poi si allontanano in fretta...

Beautiful Anticipazioni 5 maggio 2025: Eric e Ridge si sfidano!

Eric e Ridge, così come tutti i dipendenti della Forrester Creations e gli amanti della moda in generale, hanno attesto tanto questo giorno, e finalmente è arrivato: la sfilata che decreterà chi tra padre e figlio sia il migliore sta avendo luogo. L'evento è sin da subito un grande successo, tanto che tutti i presenti accolgono con grande entusiasmo le modelle che salgono in passerelle con indosso degli abiti meravigliosi. D'altra parte, nessuno degli ospiti sa se il vestito in questione sia stato realizzato da Eric oppure da Ridge: al termine della sfilata dovranno semplicemente provare ad accaparrarsi quello che preferiscono; lo stilista che avrà venduto più abiti, vincerà!

Beautiful: Eric continua a tossire...

Eric si trova dietro le quinte, dove si sta gustando lo spettacolo: è soddisfatto nel notare lo stupore degli astanti mentre guardano gli abiti realizzati da lui e da Ridge. Donna gli sta offrendo tutto il suo supporto, e lo incoraggia a credere che potrà vincere con una collezione che, senza alcun dubbio, sarà memorabile. Tuttavia, c'è un'ombra oscura che aleggia su di loro, quella della terribile malattia del Forrester senior. Quest'ultimo continua a tossire, e ad apparire piuttosto turbato, tanto da attirare l'attenzione di qualcuno...

Brooke nota che Eric è strano, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Brooke è fiera di Ridge, ma anche di Eric: entrambi hanno fatto un ottimo lavoro. Inoltre, la donna è contenta di sapere che R.J. abbia contribuito a questo successo. Purtroppo, però, la Logan senior non può fare a meno di notare che suo suocero si comporta in modo strano. Un po' preoccupata, e determinata a capire che cosa si nasconda dietro l'atteggiamento defilato del Forrester senior, la bionda raggiunge Donna e Katie per fare loro delle domande in merito. Queste ultime, non potendo e non volendo rivelarle la verità circa le condizioni di salute dell'uomo, provano a minimizzare, poi si defilano in tutta fretta...

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.