Beautiful Anticipazioni Puntata del 4 maggio 2025: Ridge provoca Eric, "Vincerò io!"

Scopriamo le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 4 maggio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Ridge provocherà Eric dicendogli di essere più che mai convinto che la sua collezione sarà la migliore e che lui vincerà la sfida!

La sfilata ha inizio ed Eric e Ridge non lasceranno nulla al caso. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 4 maggio 2025, alle ore 14.00 su Canale5, ci rivelano che Ridge provocherà suo padre dietro le quinte. Il Forrester junior sarà ancora molto infastidito dalla sfida che il suo papà ha voluto a tutti i costi con lui e non si farà alcuno scrupolo di farglielo capire. Eric non si lascerà intimidire e gli ribadirà di essere più che mai certo della sua bravura e di poterlo battere senza problemi, dandogli la dimostrazione di non essere finito e di non doversi ritirare in pensione come invece suo figlio gli ha caldamente raccomandato. Intanto tra gli ospiti si accenderà sempre più la curiosità di vedere le grandi collezioni che la Forrester Creations ha promesso di mostrare loro.

Beautiful Anticipazioni: Comincia lo scontro tra Ridge ed Eric

Dopo giorni di preparazione e di lavoro serratissimo, Ridge ed Eric saranno pronti a salire in passerella e dimostrare all’altro di essere il migliore. Padre e figlio non si sono risparmiati e sono convinti di poter battere il proprio avversario. In famiglia c’è grande tensione per quello che sta succedendo, soprattutto tra Katie, Donna e RJ, gli unici al corrente di cosa sta davvero succedendo al Forrester senior e del vero motivo per cui il patriarca ha voluto a tutti i costi questa sfida. Ora non si può più tornare indietro; le luci sulla grande sala agghindata a festa sono state accese, Katie ha cominciato a presentare la serata e gli ospiti hanno già preso posto e non vedono l’ora di vedere le meravigliose creazioni della maison di moda più famosa di Los Angeles.

Beautiful: Eric pronto a combattere!

Dietro le quinte della Forrester Creations la tensione è salita alle stelle. Eric e Ridge sono pronti al duello finale e sono molto felici di avere al loro fianco due validi aiutanti come RJ e Zende. Quest’ultimo è stato provvidenziale per fare un ritocco all’abito di punta di Ridge, danneggiato nello spostamento dall’atelier alla passerella mentre RJ sta tenendo d’occhio suo nonno, pronto a entrare in azione qualora i suoi attacchi improvvisi di tosse cominciano a tormentarlo. E purtroppo succederà. Eric dovrà nascondersi prima che suo figlio lo veda e prima che cominci a capire che c’è qualcosa che non va in lui. Il Forrester senior non avrà alcuna intenzione di lasciarsi compatire, soprattutto non ora che è a un passo dalla vittoria.

Beautiful Anticipazioni 4 maggio 2025: Ridge provoca Eric

Ridge non si accorgerà di nulla e non vedrà suo padre tossire sangue, come invece ha visto Donna. Il Forrester jr. continuerà a essere sprezzante e sfiderà apertamente suo padre. Dietro le quinte i due Forrester non si daranno tregua e si lasceranno andare a commenti al vetriolo. Eric dimostrerà sicurezza e fierezza mentre Ridge ribadirà al padre di essere più che mai convinto che il pubblico sceglierà la sua linea, più fresca, più giovane e più adatta ai tempi di oggi. Le parole del più giovane dei designer non sortiranno alcun effetto sul più anziano dei due, che sarà certo di aver creato la collezione più bella della sua vita, che darà uno schiaffo morale a suo figlio, che chinerà finalmente la testa davanti al migliore.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.