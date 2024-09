Beautiful, Anticipazioni Puntata del 30 settembre 2024: Sogni erotici in volo... ma che combina Hope?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 30 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Thomas farà un massaggio a Hope e lei tornerà a fare sogni erotici su di lui!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 30 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Hope e Thomas saranno in viaggio verso casa. La Logan sarà molto contenta di tornare da Liam e di mettere uno stop alla strana situazione che ha vissuto con il Forrester. Durante il volo però le cose prenderanno una piega piuttosto strana. La ragazza – complice un massaggio che lo stilista le farà sulle spalle, per allentare la tensione – comincerà a rifare sogni erotici su di lui… e che sogni. Intanto a Los Angeles, Steffy continuerà a non voler allarmare Liam, non rivelandogli di aver compreso che è sua moglie il vero pericolo la sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Hope felice di tornare a casa

Hope ha vissuto attimi di disperazione totale. La Logan si è ritrovata da sola a San Francisco con Thomas e ha rischiato di passarci tutta la notte e di dover affrontare l’ira di suo marito ma soprattutto la sua strana attrazione verso lo stilista. La ragazza si è resa conto che nonostante si impegni a non pensare al suo collega, basta un niente che si ritrova a fare strani pensieri su di lui, molto caldi e decisamente inappropriati. Le cose si stanno complicando giorno dopo giorno e l’unica soluzione è quella di riabbracciare al più presto Liam. Le sue preghiere verranno ascoltate e il pilota del jet informerà che sono pronti al decollo.

Anticipazioni Beautiful: Hope fa sogni erotici su Thomas mentre sono in volo

Hope e Thomas saranno molto contenti di tornare a casa. I due sono sin da subito stati consapevoli del fatto che se avessero passato la notte da soli a San Francisco, le cose si sarebbero messe male e Liam avrebbe sbattuto i piedi. La Logan avrebbe passato delle ore terrificanti, spaventata che suo marito ce l’avesse con lei… e in parte è stato così. Sull’aereo, Thomas si renderà conto che la sua collega è molto tesa e penserà che sia per colpa del suo consorte. Di certo non potrà immaginare che sia anche per via dell’attrazione che prova per lui e per aiutarla, le farà un massaggio sulle spalle, che porterà la giovane a cominciare a fare sogni erotici. Ebbene sì, Hope tornerà a fantasticare sul figlio di Ridge e i suoi pensieri saranno veramente molto hot. Si metterà molto ma molto male!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy tiene per sé i suoi dubbi

Liam sta vivendo un incubo. Non può tollerare che Hope stia a San Francisco con Thomas e non vedrà l’ora che la moglie torni. Steffy tenterà di calmarlo e di rassicurarlo che suo fratello non farà nulla di male e che sicuramente non è lui che ha sabotato il viaggio di lavoro. La Forrester ne sarà certa e in effetti avrà degli elementi in più rispetto al suo ex. La moglie di Finn ha capito che il vero problema del matrimonio dello Spencer non è Thomas ma proprio Hope, che lei è sicura provi una grande attrazione nei confronti del suo fratellastro. E spererà proprio che i due giovani tornino senza aver fatto danni!

