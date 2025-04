Beautiful Anticipazioni Puntata del 4 aprile 2025: Taylor non perdona, anche Brooke e Ridge sono nel suo mirino!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 4 aprile 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor affronterà Brooke e Ridge per parlare di Hope e Thomas. Nessuno dei due però le darà l'aiuto che la Hayes spera.

Taylor è una furia e non soltanto contro Hope. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 4 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Hayes affronterà prima Brooke e poi Ridge per cercare di capire cosa stia succedendo ai loro figli e per tentare di avere da loro una mano. Ma mentre con la Logan si scatenerà un’altra delle loro discussioni, con il Forrester non riuscirà nemmeno a parlare. Lo stilista non vorrà entrare nel merito di questa questione, su cui vorrà mantenere riserbo per non complicare ulteriormente la sua situazione famigliare già ampiamente difficile. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Taylor preoccupata che Thomas si cacci nei guai

Taylor ha aggredito Hope e ha cercato di convincerla a lasciare in pace suo figlio. La Hayes ha scoperto che i due giovani sono tornati a frequentarsi e che le cose hanno preso una piega piuttosto bollente. La dottoressa è convinta che tutto questo sia uno sbaglio e che suo figlio rischi di scottarsi più del dovuto. È infatti certa che la giovane Logan non sia davvero interessata allo stilista e che si stia solo nascondendo dal dolore causato dalla fine del suo matrimonio con Liam. Taylor è sicura che la figlia di Brooke voglia solo distrarsi e che non sia in grado di capire che con il suo comportamento rischia di alimentare ossessioni pericolose, che anche lei dovrebbe temere.

Beautiful Anticipazioni 4 aprile 2025: Taylor affronta Brooke per fermare Hope

Visto che Hope non solo non l’ha ascoltata ma l’ha gelata dicendole di non essere minimamente preoccupata per il suo comportamento, e visto anche che Thomas continua a ribadire di avere tutto sotto controllo, Taylor deciderà di affrontare Brooke e di tentare di avere almeno il suo sostegno. Nonostante la Logan sia d’accordo con lei sul fatto che i loro figli non debbano stare insieme, l’antica rivalità tra le due le porterà a discutere ancora una volta e non trovare un punto di incontro, nemmeno questa volta. La psichiatra sarà parecchio infastidita dall’atteggiamento della bionda e quest’ultima si sentirà attaccata e additata come una cattiva madre, incapace di mettere un freno a sua figlia ma soprattutto si sentirà colpevolizzata di aver dato il brutto esempio.

Taylor delusa dall’atteggiamento di Ridge, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Non trovando neanche in Brooke un appoggio per questa situazione, Taylor cercherà conforto in Ridge. La dottoressa sarà ancora arrabbiata con il suo ex per non averla messa al corrente di quanto stava succedendo al loro figlio ma soprattutto si troverà a essere delusa dall’atteggiamento di indifferenza che lui dimostrerà per questo argomento. Non si tratterà ovviamente di vera e propria noncuranza; lo stilista sarà così tanto preso dalla questione Eric da non voler aggiungere ulteriori pensieri a questo momento difficile. Spererà che Thomas sappia quello che sta facendo e vorrà dedicarsi a capire cosa stia succedendo a suo padre, il cui comportamento è molto sospetto e sembra nascondere qualcosa di ben più grave di un desiderio di rivincita nei suoi confronti.

