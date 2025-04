Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 aprile 2025: RJ confessa tutto ma non a Ridge!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 3 aprile 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che RJ rivela a Luna la verità su suo nonno. La ragazza saprà mantenere questo segreto?

Eric è determinato a lasciare il segno, forse l’ultimo della sua vita. Il Forrester è talmente preso da quanto sta accadendo da non rendersi conto di come la sua famiglia stia soffrendo per le sue scelte. Nella puntata di Beautiful in onda il 3 aprile 2025, alle ore 13.45 su Rai1, RJ non riuscirà più a tenere per sé il segreto di suo nonno e bisognoso di parlarne con qualcuno che non sia Donna, confesserà tutto a Luna. La ragazza gli prometterà di non dire nulla a nessuno e di aiutarlo. Peccato però che questo compito si riveli, giorno dopo giorno sempre più arduo. Lo stilista starà sempre più male. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Eric certo di vincere la sfida con Ridge

Eric sta sempre più male ma non è disposto ad abbandonare la sfida contro suo figlio. Il Forrester è determinato a dimostrare di essere ancora in grado di creare una collezione d’alta moda spettacolare e che Ridge, nonostante quello che lui crede, non è migliore di lui. La sfida tra padre e figlio si è fatta molto seria, più di quanto il giovane Forrester può immaginare. Il compagno di Donna vuole prendersi una rivincita e desidera far capire al suo rampollo che non deve permettersi di sottovalutarlo, né ora né mai. Peccato però che gli sforzi che sta facendo stiano compromettendo quelle poche forze che gli rimangono.

Beautiful Anticipazioni 3 aprile 2025: Eric sa di non avere più molto tempo

Il medico che ha in cura Eric sta per rivelare a Donna e RJ che il designer non soffre solo di una fastidiosa artrite. Il Forrester soffre di una malattia cerebrovascolare di cui i tremori alle mani sono delle conseguenze. La Logan e il figlio di Ridge apprenderanno presto che la salute del patriarca è compromessa e che, invece di stancarsi come sta facendo, dovrebbe riposarsi. Eric sa già di non avere più molto tempo; la sua patologia potrebbe peggiorare da un momento all’altro e potrebbe causargli persino degli ictus fulminanti. Nonostante questo è deciso ad andare avanti, lasciando la sua amata e il suo adorato nipotino - che ha deciso di aiutarlo disegnando al suo posto e di mantenere il suo segreto - senza parole e in ansia. Ma qualcosa sta per cambiare.

RJ rivela a Luna che Eric sta male. Ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Donna e RJ hanno tentato di fermare Eric ma senza ottenere successo. Il patriarca vuole continuare a creare e desidera soprattutto vincere la sfida contro Ridge. Il giovane Forrester non riuscirà però a tenere questo segreto per sé. Avrà bisogno di parlarne con qualcuno che non sia sua zia, già fin troppo preoccupata per sostenere anche la sua ansia. Il ragazzo deciderà di confidarsi con Luna, la nuova stagista con cui ha stretto un dolce rapporto. La giovane si dimostrerà molto carina nei suoi confronti e si preoccuperà come lui per la salute dello stilista. La ragazza prometterà di non farne parola con nessuno ma di fare di tutto per aiutare in questo momento così delicato e preoccupante.

