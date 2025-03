Beautiful Anticipazioni Puntata del 30 marzo 2025: Thomas è in pericolo, Taylor ne è certa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 30 marzo 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor sarà terrorizzata dall'idea che Thomas soffra a causa di Hope e deciderà di affrontare faccia a faccia il figlio per fargli cambiare idea sulla Logan.

La relazione tra Hope e Thomas metterà in allarme Taylor. Nella puntata di Beautiful in onda il 30 marzo 2025, alle ore 14.00 su Canale5, la dottoressa avrà molta paura che suo figlio soffra ancora a causa di Hope. La Hayes sarà più che mai convinta che la Logan non faccia sul serio e che non voglia una relazione stabile con il Forrester e che lui finisca per scottarsi. Decisa a vederci chiaro nella faccenda, raggiungerà il suo primogenito e cercherà di spronarlo a fare marcia indietro e a non mettersi nei guai con le sue stesse mani. Ma riuscirà a convincere il giovane stilista ad allontanarsi dall’amore della sua vita?

Beautiful: Taylor è una furia!

Taylor è tornata dall’Europa dove ha accompagnato Steffy e desidera fare qualcosa per aiutare sua figlia, che sta soffrendo tantissimo per la separazione da suo marito. La dottoressa ha spronato Finn a risolvere la situazione con Sheila il prima possibile ma si è trovata ad affrontare un problema che non aveva minimamente considerato. La dottoressa ha scoperto che Thomas e Hope hanno ripreso a frequentarsi e purtroppo lo è venuta a sapere per caso. È arrivata alla Forrester proprio nel momento esatto in cui Brooke e Ridge ne stavano parlando ed è andata fuori di testa. Taylor ha rimproverato i due sia per aver permesso che una simile cosa accadesse sia per averle tenuto la cosa nascosta e non averle invece fatto una chiamata per avvertirla e farla tornare il più velocemente possibile a Los Angeles.

Beautiful Anticipazioni 30 marzo 2025: Taylor pronta a far ragionare Thomas

Taylor si è infuriata con Ridge e Brooke perché non l’hanno informata della scottante novità tra Hope e Thomas. I due ragazzi hanno ripreso a frequentarsi e questo per la Hayes è un male. La psichiatra teme che suo figlio finisca per affezionarsi fin troppo alla Logan e rischi di tornare a essere ossessionato da lei. La dottoressa è convinta che il suo bambino debba stare molto attento e visto che suo padre non è stato in grado di farlo ragionare, ci penserà lei. Lo raggiungerà immediatamente per parlargli e per metterlo in guardia. I dubbi di Taylor potrebbero rivelarsi più che concreti. In effetti Hope ha frenato Thomas ma lui non si è rassegnato e ha promesso di aspettarla.

Taylor sprona Thomas a chiudere con Hope, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Taylor affronterà faccia a faccia Thomas e spingerà suo figlio a ragionare. La Hayes chiarirà al ragazzo di essere molto preoccupata per lui e di credere che Hope non faccia sul serio e che non voglia una relazione seria con lui. La dottoressa confesserà di avere paura che Thomas si faccia del male e che si illuda che le cose tra lui e la madre di Douglas si sistemino come desidera da tempo. Il giovane si affretterà a rincuorare la sua mamma e le assicurerà di avere tutto sotto controllo. Ma sarà davvero così? Thomas non si starà veramente illudendo di poter far innamorare la Logan di lui una volta per tutte?

