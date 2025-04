Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 aprile 2025: Sheila prende una folle decisione mentre Taylor non getta la spugna!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 2 aprile 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio ci rivelano che mentre tra Taylor e Hope continuerà lo scontro, Sheila deciderà di sposare Deacon! Nuovi problemi in arrivo nella Soap.

La vita di Sheila sta per cambiare, di nuovo e stavolta in meglio. Nella puntata di Beautiful in onda il 2 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Carter rifletterà sulla proposta di Deacon e nonostante la paura che la loro relazione possa creare danni, la rossa accetterà di diventare sua moglie e di aiutarlo a non perdere il suo rapporto con sua figlia e Brooke. Intanto tra Taylor e Hope continuerà la dura e accesa discussione. La Hayes non intenderà permettere alla piccola Logan di rovinare suo figlio e di farlo ricadere in vecchie e pericolose ossessioni. Ma ci riuscirà oppure i due ragazzi continueranno a essere convinti di voler continuare a frequentarsi nonostante Hope abbia chiarito di volere solo un rapporto passionale?

Beautiful: Deacon rischia tutto!

Nozze criminali in arrivo per Deacon e Sheila. Lo Sharpe ha chiesto alla sua amata di diventare sua moglie e l’ha lasciata completamente senza parole. La Carter non si sarebbe mai immaginata che l’ex barista non solo superasse la paura di deludere Hope e Brooke ma volesse fare un passo così importante con lei. Deacon ha sempre sostenuto che il rapporto tra lui e la rossa fosse molto pericoloso e che nessuno dovesse sapere che è stato lui ad aiutarla per tutto questo tempo. Ma gli ultimi eventi hanno cambiato tutto e gli hanno dato il coraggio di farsi avanti e di rischiare tutto, persino l’amore della sua famiglia, ritrovata da poco.

Beautiful Anticipazioni 2 aprile 2025: Sheila accetta di diventare la moglie di Deacon

Deacon ha deciso di sfidare la sorte e di lanciarsi in un’avventura che non avrebbe mai considerato, almeno non fino a ora. Dopo che Sheila ha scoperto tutta la verità e ha capito che è stato lui a farla scagionare, lo Sharpe ha deciso di rivelarle di essere innamorato di lei… e non solo, le ha pure chiesto di sposarlo, rischiando tutto. L’ex barista è pronto ad affrontare il disappunto di Hope e Brooke ed è determinato a far capire alle due donne che anche lui, come loro, non vuole rinunciare all'amore, quello che sente per Sheila. Davanti a questa determinazione e questa dimostrazione d’affetto – che riceve per la prima volta nella sua vita, senza inganni – la Carter sceglierà di lasciarsi andare e di accettare di diventare sua moglie. Anche lei sa che il loro rapporto potrebbe far scoppiare un caso di stato ma come il suo compagno, è disposta a rischiare per avere finalmente quella chance di essere felice, che cerca da tempo.

Beautiful: Taylor vuole Hope lontana da Thomas

Taylor ha aggredito Hope e il loro scontro continuerà a essere particolarmente duro. La Logan non si è fatta intimidire dalle parole della Hayes e non intende certamente piegarsi alle sue “preghiere”. La ragazza è determinata a seguire il suo istinto, represso per troppo tempo. Non si è lasciata toccare neanche dagli insulti della madre di Steffy, che l’ha paragonata a Brooke e l’ha invitata a non diventare una donna lasciva e insensibile come lei. Per tutta risposta la piccola Logan ha gelato la psichiatra confessandole di non vedere nulla di male nel comportamento della sua mamma e di esserle forse molto più somigliante di quanto credesse.

Taylor è rimasta senza parole e ancora più spaventata nel capire che Hope ha perso ogni tipo di freno inibitore e potrebbe davvero diventare pericolosa per suo figlio Thomas, che rischia di ricadere in vecchie ossessioni, da cui è riuscito a uscire dopo anni di difficoltà e dopo aver rischiato di perdere tutta la sua famiglia. La dottoressa giurerà di fare di tutto per impedire che la Logan rovini tutto illudendo il Forrester. Ma ci riuscirà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 marzo al 5 aprile 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.