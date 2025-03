Beautiful Anticipazioni Puntata del 1° aprile 2025: Taylor aggredisce Hope, deve tenere giù le mani da Thomas!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 1° aprile 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor intimerà a Hope di stare lontana da Thomas e la paragonerà a sua madre. La Logan, per nulla turbata, la gelerà con una risposta inaspettata.

Taylor non è per nulla contenta che Thomas abbia una relazione con Hope. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 1° aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che la Hayes, nonostante le rassicurazioni del Forrester, continuerà a credere che la Logan farà soffrire tremendamente il suo rampollo e deciderà di intervenire personalmente. Aggredirà Hope, reduce da un duro confronto con sua madre e Brooke avvenuto per lo stesso motivo, e le intimerà di stare lontana da suo figlio. La giovane designer non solo non si lascerà intimidire ma sarà piuttosto contenta di gelare la rivale di sua madre e di metterla a tacere con una dichiarazione sconvolgente. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Taylor in ansia per Thomas

Thomas è in pericolo, Taylor ne è certa! La dottoressa è tornata dall’Europa dove ha accompagnato Steffy e ha scoperto, con orrore, che Ridge (con la complicità di Brooke) le ha nascosto che il loro figlio ha ripreso a frequentarsi con Hope. La psichiatra si è infuriata, spaventata che quanto sta accadendo tra i due giovani rampolli di casa Forrester e Logan, possa portare di nuovo al disastro. Taylor ha paura che suo figlio ricada in insane ossessioni e che si illuda di poter formare una famiglia con la donna che per anni lo ha rifiutato e che ora si è avvicinata a lui solo perché scottata da un inaspettato e doloroso divorzio. La dottoressa deciderà di intervenire personalmente per risolvere questa questione.

Beautiful Anticipazioni 1° aprile 2025: Taylor aggredisce Hope

Taylor ha cercato di convincere Thomas – e lo farà ancora – ad allontanarsi da Hope ma visto che lui rimarrà più che mai convinto di avere la situazione sotto controllo e che presto le cose vireranno a suo favore, la dottoressa deciderà di andare direttamente alla fonte del suo problema, ovvero la Logan. La Hayes tenterà di spronare la giovane a lasciare in pace il Forrester ma poi, vedendo che con le buone non sta ottenendo alcun tipo di risultato, passerà alle maniere forti e le dirà chiaramente di tenere giù le mani dal suo figlio e di non comportarsi come sua madre. La risposta che riceverà sarà completamente inaspettata.

Hope gela Taylor, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Hope metterà a tacere Brooke e Ridge, preoccupati per il suo futuro, e farà lo stesso con la nemica di sua madre. La ragazza non si lascerà intimidire dal comportamento e dalle minacce di Taylor, che per lei rimarranno solo parole al vento. La ragazza confermerà alla Hayes quanto le ha già detto Thomas, ovvero che tra loro c’è una grande attrazione e aggiungerà di aver già chiarito al ragazzo di non fare sul serio. Quando Taylor la paragonerà a Brooke, lei le risponderà di non sentirsi in difetto. È probabile che lei possa essere come sua madre, se non peggio, e non ha alcuna intenzione di cambiare quello che sta succedendo, visto che la fa stare bene. Taylor rimarrà senza parole, gelata da questa dichiarazione.

