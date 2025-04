Beautiful Anticipazioni Puntate del 5 aprile 2025: Donna scopre che Eric potrebbe lasciarla per sempre!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda il 5 aprile 2025 su Canale5. Le anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che Donna e RJ verranno a sapere che Eric è affetto da una malattia cerebrovascolare e che potrebbe morire.

Grandi e spiacevoli novità arriveranno nelle puntate di Beautiful in onda il 5 aprile 2025, alle ore 14.25 su Canale5. Le anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che il dottor Colby, il medico che ha in cura Eric, arriverà a Villa Forrester con brutte notizie. Il dottore informerà tutti che lo stilista dovrà presto sottoporsi ad accertamenti, che dovranno scongiurare la possibilità che l’uomo abbia avuto dei TIA. Donna e RJ scopriranno l’amara verità sulle condizioni di salute del patriarca ma soprattutto capiranno che lui ne era già a conoscenza. Donna andrà su tutte le furie, preoccupata di perdere il suo “orsetto di miele”. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà.

Beautiful Anticipazioni: Ridge concentrato sulla sfida contro Eric

Taylor non perdona e dopo aver aggredito Hope ha deciso di parlare con Brooke e Ridge per capire cosa fare con la piccola Logan e con Thomas. La Hayes è stata però gelata da entrambi. Con Brooke ha finito per discutere e per non trovare, coma al loro solito, un punto in comune mentre con Ridge ha trovato impossibile parlare. Il Forrester non ha alcuna intenzione di occuparsi della faccenda di suo figlio, sia perché è convinto che lui riesca a farcela da solo sia perché è troppo preso dalla sfida con suo padre, che continua a inquietarlo e preoccuparlo. Lo stilista è convinto che il suo papà gli stia nascondendo qualcosa e che sia qualcosa di molto grave.

Beautiful Anticipazioni 5 aprile 2025: Donna scopre che Eric potrebbe morire

Ridge ha avuto le giuste intuizioni ma non ha ancora le prove di quanto sta pensando da tempo. Presto però il Forrester scoprirà tutta la verità, quella che verrà a sapere Donna nella puntata di Beautiful del 5 aprile 2025. Il dottor Colby, che ha in cura Eric, si presenterà a Villa Forrester per portare alcuni risultati al patriarca. Il medico riferirà a tutti che il designer è affetto da una patologia ben più grave di quella che si pensava e che deve sottoporsi a dei controlli ulteriori per scongiurare l’ipotesi che abbia avuto dei TIA. Donna capirà che il suo compagno non è affetto da artrite ma da una malattia cerebrovascolare, che potrebbe portarlo addirittura alla morte.

Eric morirà? Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Donna verrà a sapere che Eric potrebbe morire e che ne era già al corrente. La bionda si arrabbierà con il Forrester per non aver detto nulla ma soprattutto per aver intrapreso una sfida che lo sta stancando più del dovuto. La salute di Eric è talmente tanto compromessa che potrebbe avere non solo dei TIA ma degli Ictus, che potrebbero essergli fatali. Per la Logan comincerà un periodo durissimo e sarà in difficoltà. Non saprà infatti se raccontare a tutti la verità oppure mantenere il segreto del Forrester, sperando che la situazione non degeneri all’improvviso.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 marzo al 5 aprile 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14.20 e 14.15.