Beautiful Anticipazioni Puntata del 23 giugno 2025: Carter fa una confessione struggente a Eric

Nella puntata di Beautiful in onda il 23 giugno 2025 su Canale5 vedremo Carter confessare a Eric tutta la sua stima. Il faccia a faccia tra i due sarà molto struggente. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Eric non potrebbe essere più contento. La sua famiglia è riunita nella sua grande casa e lui può dare il suo ultimo saluto a tutti. Nella puntata di Beautiful in onda il 23 giugno 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester riceverà affetto anche da parte di Carter. Le anticipazioni ci rivelano che il Walton – anche lui al corrente di tutta – ringrazierà il patriarca per averlo accolto nella sua grande famiglia e per averlo sostenuto anche nei momenti più difficili e complicati. L’avvocato gli rivelerà di vederlo da sempre come un mentore. Intanto Thomas e Hope rifletteranno sulle belle parole che Eric ha detto loro e saranno molto stupiti di come Ridge sia riuscito a nascondere al padre di sapere tutto sulla sua salute. Donna osserverà ogni cosa con un sorriso amaro sul viso e farà promettere a Brooke e suo cognato di continuare a fingere affinché il suo amato sappia che ogni persona vicino a lui sa che presto morirà. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Ridge ha sconvolto Carter rivelandogli la verità su Eric. Il Walton ha affrontato la novità con grande preoccupazione; in lui si sono fatti largo pensieri e ricordi sul patriarca, una persona per lui infinitamente importante. Durante la festa, l’avvocato rivelerà al Forrester la sua enorme stima per lui; lo ringrazierà per averlo accolto nella sua casa e per averlo sempre voluto al suo fianco, nonostante alcuni difficili momenti. Carter rivelerà a Eric di averlo visto da sempre come un mentore e di volergli molto bene. Il padre di Ridge ne sarà entusiasta e si commuoverà nel sentire queste attestazioni di stima.

Eric ha dato la sua benedizione a Hope e Thomas e ha rivelato ai due di non aver mai pensato male della loro relazione. Per quanto strana e inaspettata sia la loro storia, il patriarca non può e non vuole commentare in maniera negativa le loro scelte e spera che i ragazzi prendano le decisioni più giuste per essere felici. La Logan e il Forrester sono rimasti stupiti davanti a questo sostegno inaspettato. Non si sarebbero mai immaginati che qualcuno li avrebbe sostenuti tantomeno Eric. E invece le cose sono andate in modo molto diverso. Thomas spenderà parole di grande entusiasmo per suo nonno e loderà anche suo padre, che è riuscito a non far capire al patriarca che tutti sanno che lui sta per morire.

Eric sarà felice come non mai e Donna sarà fiera di quello che la loro famiglia sta facendo per lui. La Logan sarà però molto preoccupata che qualcuno si lasci sfuggire qualche lacrima in più e che il suo compagno capisca che tutti sanno della sua morte. Per questo motivo chiederà a Brooke e Ridge di vigilare sulla serata e di prometterle ancora di non lasciar che il patriarca scopra ogni cosa. Ovviamente sua sorella e suo cognato saranno molto felici di accontentarla.

