Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 giugno 2025: Thomas, Hope, Zende e Carter in ansia per Eric. Non lo rivedranno più?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 giugno 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Thomas, Hope, Zende e Carter aspetteranno notizie su Eric e nel mentre loderanno tutte le qualità del patriarca, felici per tutto quello che ha fatto per loro.

Nella puntata di Beautiful che ci aspetta il 28 giugno 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Ridge continuerà a non permettere che Finn operi Eric e Steffy, Donna e Brooke cercheranno di fargli cambiare idea e di spronarlo a lasciare che il medico provi a salvare il patriarca, le cui condizioni saranno sempre più gravi. Intanto alla Forrester, Thomas, Hope, Zende e Carter parleranno del Forrester senior e di quanto sia stato importante per la vita e la carriera di tutti loro. Se non fosse stato per Eric nessuno dei quattro sarebbe stato la persona che è ora ma forse sarà davvero arrivato il momento di dirgli addio per sempre. Sarà così?

Beautiful Anticipazioni: Ridge si oppone all’operazione di Eric

Ridge ha frenato Finn e gli sta impedendo di procedere all’operazione di Eric. Il Forrester ha la procura sanitaria di suo padre e può quindi decidere per lui. Lo stilista ha dichiarato più e più volte di voler rispettare le ultime volontà di suo padre e di non volerlo vedere più soffrire, come anche lui vorrebbe. Il patriarca ha espresso il desiderio, chiaro, di non essere sottoposto ad alcuna cura palliativa e di voler morire sereno nella sua casa. Ridge vorrà dargli quello che lui chiede, esattamente come ha fatto sin dal momento in cui ha scoperto che sta morendo. Steffy, Donna e Brooke non sono però d’accordo.

Steffy convincerà Ridge a cambiare idea? Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Ridge continuerà a sostenere che suo padre non vuole più soffrire e il fatto che sia attaccato a un respiratore è già qualcosa che lui non vorrebbe. Per questo motivo sarà pronto a staccare la spina e liberare suo padre dalla sofferenza. Brooke, Donna ma soprattutto Steffy non vogliono che lo faccia e desiderano che dia il consenso all’operazione. La giovane Forrester crede che suo marito possa salvare suo nonno e vuole almeno provare a lasciarlo fare. Le sue parole non riusciranno a fare braccia nel cuore, distrutto, del suo papà, che sarà pronto a dire addio al suo amato genitore.

Beautiful Anticipazioni 28 giugno 2025: Thomas, Hope, Zende e Carter ricordano Eric con affetto

Bridget è stata molto chiara con i suoi fratelli e nipoti. Nessuno deve andare in ospedale, non ora. La presenza di tanta gente in sala potrebbe ostacolare il lavoro dei medici e non è il caso che accada. Sarà lei a dare immediate informazioni a tutti i suoi cari. Mentre RJ si lascerà consolare da Luna nell’ufficio di progettazione, Thomas, Hope, Zende e Carter si ritroveranno tutti nell’ufficio di Eric e ricorderanno con piacere i giorni trascorsi in sua compagnia. Tutti e quattro loderanno le qualità del patriarca e saranno d’accordo sul fatto che se non fosse stato per lui, la loro carriera così come la loro vita personale non sarebbero state le stesse. Devono molto a Eric e non sono pronti a dirgli addio per sempre ma purtroppo saranno costretti a farlo… forse!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 28 giugno 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.