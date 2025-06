Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 giugno 2025: Eric dà la sua benedizione a Hope e Thomas!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 giugno 2025. La trama dell'episodio della Soap di Canale5 ci rivelano che Eric spingerà Hope e Thomas a continuare la loro relazione se questa li rende felici. Steffy riuscirà a mettersi in contatto con Finn ma...

La festa a Villa Forrester continua e nulla fermerà Eric. Nella puntata di Beautiful in onda il 22 giugno 2025, alle ore 14.15 su Canale5, il Forrester sarà più che mai gioioso e in questo clima di serenità si lascerà andare a consigli e complimenti verso tutti. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Eric incoraggerà Hope e Thomas e darà loro la sua benedizione, affinché continuino a frequentarsi se questo li rende felici. I due ragazzi rimarranno senza parole, mai nessuno li ha sostenuti. Intanto Steffy riuscirà a mettersi in contatto con Finn, che le rivelerà di essere ancora nel suo studio e le prometterà di arrivare presto. La ragazza sarà un po’ delusa dal suo comportamento, avrebbe infatti voluto averlo al suo fianco e non affrontare l’addio a suo nonno senza di lui. Steffy cercherà di non dare a vedere la sua preoccupazione e farà di tutto per non perdere il suo (finto) sorriso.

Beautiful Anticipazioni: Eric felice di avere la sua famiglia riunita

Eric ha riabbracciato Bridget e Thorne consapevole di dover dire anche a loro addio. Il Forrester sarà però contento di aver potuto rivedere almeno due dei suoi figli che non abitano vicino a lui e cercherà di godersi questo bel momento nonostante il piccolo malore avuto pochi minuti prima e prontamente nascosto. Il patriarca ringrazierà tutti per essere là con lui e RJ e Zende continueranno a dirgli di essergli molto grati per averli aiutati a capire quale fosse il loro futuro. Ma delle parole d’amore di Eric trarranno giovamento anche Thomas e Hope.

Beautiful Anticipazioni del 22 giugno 2025: Eric dà la sua benedizione a Hope e Thomas

Eric si avvicinerà a Hope e Thomas e rivelerà loro di essere anche lui al corrente della loro relazione. Il Forrester confesserà ai due ragazzi di non essere contrario alla loro unione e anzi darà loro la sua benedizione. Li spingerà a lottare per essere felici e a continuare a frequentarsi se questo li fa stare bene. I due giovani saranno senza parole; prima di Eric nessuno si era mostrato così tanto comprensivo con loro e sebbene si tratti di una festa d’addio, ricorderanno questo momento come uno dei più piacevoli della loro vita. Finalmente qualcuno è stato dalla loro parte.

Steffy delusa da Finn, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Finn tarda ad arrivare ed è il grande assente alla festa di Eric. Steffy è molto infastidita dal comportamento del marito e non capisce perché non sia ancora accanto a lei, come avrebbe dovuto. La ragazza riuscirà a mettersi finalmente in contatto con lui, che la informerà di essere ancora nel suo ufficio a lavorare a un caso molto particolare e importante. Il dottore non le darà altri dettagli e questo renderà ancora più nervosa la giovane. Steffy non dovrà dare a vedere di essere sulle spine e triste; dovrà fare finta che tutto vada bene e questo per non impensierire suo nonno, che deve passare la più bella serata della sua vita.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.