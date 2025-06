Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 giugno 2025: Zende apre il suo cuore a Eric, per lui è un momento importante!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 24 giugno 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap RJ ringrazierà Eric per avergli fatto capire qual è il suo futuro mentre Zende sarà pronto a rivelare a suo nonno un pensiero che custodisce da tanto tempo.

La festa a Villa Forrester è per tutti diventata occasione di ringraziare Eric per quello che ha fatto in questi anni per la sua famiglia. Nella puntata di Beautiful in onda il 24 giugno 2025, alle ore 13.45 su Canale5, dopo Carter toccherà a RJ e Zende rivelare al patriarca tutta la loro stima. Il giovane figlio di Ridge, lodato da suo nonno, gli dirà di essergli grato per avergli fatto riscoprire l’amore per la moda e il suo legame speciale con l’azienda. Suo cugino invece andrà più a fondo e dirà grazie al suo nonnino per averlo accolto nella sua famiglia quando era bambino e per averlo fatto sentire sin da subito a suo agio, nonostante lui non condivida alcun legame di sangue con i suoi genitori e i suoi parenti, essendo stato adottato. Più tardi, dopo un brindisi, Eric scoprirà che Ridge gli ha mentito e che non ha veramente vinto la sfida tra loro ma invece che arrabbiarsi, sarà felice che il suo primogenito si sia sacrificato per lui e gli abbia dimostrato quanto gli vuole bene. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 24 giugno 2025: RJ ringrazia Eric per avergli fatto capire qual è il suo futuro

Dopo la confessione struggente di Carter, sarà il turno di RJ. Il figlio di Ridge avrà qualcosa di molto importante da dire al nonno, una verità che ha scoperto grazie a lui. Il ragazzo gli confesserà di essere molto felice di aver capito qual è il suo destino e lo ringrazierà per averlo spronato a riprendere una matita in mano e per avergli fatto comprendere che, nonostante la sua iniziale riluttanza, il suo futuro è e sarà sempre legato alla Forrester Creations, l’azienda della sua famiglia. Eric sarà entusiasta di aver risvegliato il desiderio di creare di suo nipote e gli dirà di essere molto fiero di lui.

Zende è grato a Eric per averlo accolto in famiglia nella puntata di Beautiful

A RJ farà eco Zende, anche lui felice di lavorare alla Forrester Creations e di aver avuto suo nonno come mentore. Il ragazzo avrà però un’altra cosa per cui ringraziare Eric. Il giovane designer rivolgerà al patriarca un sentito grazie per averlo accolto in famiglia e per averlo fatto sentire sempre uno di loro. Il ragazzo ricorda ancora quando i suoi genitori, dopo averlo adottato, lo portarono nella grande casa dei Forrester e non potrà mai scordare quanto bello sia stato aver trovato un nonno che lo amasse come se fosse un suo nipote naturale. Eric si commuoverà davanti a queste parole e spronerà Zende e RJ a collaborare e a farsi aiutare entrambi da Luna, un valido nuovo acquisto della sua amata maison.

Beautiful: Eric scopre che Ridge gli ha mentito ma…

Eric è circondato dall’affetto dei suoi cari e si sta accorgendo sempre di più di essere amato da tutti. Il Forrester è davvero felice e lo sarà ancora di più quando scoprirà cosa ha fatto per lui suo figlio. Dopo un brindisi con tutti, il patriarca capirà che Ridge gli ha mentito e gli ha fatto credere di aver vinto la loro sfida. Eric non si arrabbierà e comprenderà perfettamente il motivo per cui il suo ragazzo gli ha fatto pensare il contrario. Contento di questo e fiero del suo ragazzo, si lascerà andare a un altro brindisi ma le cose prenderanno una brutta anzi complicata piega, che terrorizzerà tutti i Forrester.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.