Beautiful, Anticipazioni Puntata del 21 luglio 2024: Liam tradito da Hope... ma ancora non lo sa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 21 luglio 2024. Nell’episodio della Soap di Canale5 vedremo che Liam parlerà con Wyatt e gli confiderà di essere felice di aver convinto Hope a dire no a Thomas. Peccato che le cose non stiano andando come crede.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 21 luglio 2024, alle ore 14.00, Liam sarà certo di aver convinto Hope a non riassumere Thomas ma le cose non stanno andando come da lui previsto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer confiderà a Wyatt di essere molto contento che sua moglie gli abbia dato retta e che abbia capito la pericolosità del Forrester ma purtroppo il ragazzo dovrà presto ricredersi. Mentre lui sarà in compagnia del fratello, Hope riaccoglierà il figlio di Ridge nella sua squadra, pronta a cominciare un nuovo lavoro con lui e a salvare la Hope for the Future. Questa situazione diventerà presto esplosiva e metterà a dura prova il rapporto tra i genitori di Beth, che si troveranno l’uno contro l’altro, senza trovare un punto di incontro, non stavolta!

Beautiful Anticipazioni: Hope riassume Thomas

Thomas torna in pista, è ormai ufficiale. Hope ha rivelato di aver preso la sua decisione e di aver scelto di dare un’altra opportunità al Forrester. Steffy e Taylor sono state felicissime, Brooke ha avallato questa novità e Douglas non sta più nella pelle, contento che i suoi genitori – dopo mesi di lotta – abbiano finalmente trovato un punto di incontro. Il ragazzino è fiero che sua madre abbia messo da parte i rancori del passato e abbia pensato solo al futuro sia della sua linea sia della loro famiglia. Hope però dovrà confrontarsi, molto presto, con Liam, che invece non sarà mai e poi mai d’accordo con lei, non quando si tratta di Thomas.

Anticipazioni Beautiful: Liam è certo di aver convinto Hope

Liam ha implorato Hope di non riassumere Thomas e la ragazza è sembrata dargli retta. La Logan ha poi cambiato idea e ha scelto di salvare la sua Hope for the Future costi quel che costi. Mentre la ragazza informerà Steffy, Taylor, Douglas e Brooke di aver fatto la sua scelta, Liam confiderà a Wyatt di essere felice di aver convinto sua moglie a non cedere e di non permettere che Thomas Forrester tornasse a seminare terrore e disagio nella loro famiglia. Il ragazzo sarà entusiasta di questa vittoria che crederà di aver portato a casa ma una brutta sorpresa lo attenderà al varco e gli farà capire di non essere stato per nulla persuasivo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam deluso da Hope

Liam scoprirà molto presto che Hope non gli ha dato retta e che ha pensato solo a salvare la sua collezione. Lo Spencer verrà informato dalla stessa moglie, che gli confesserà di aver deciso di riassumere Thomas, perché anche lei convinta che solo lui possa salvare la sua linea. Il figlio di Bill, ve lo anticipiamo, non getterà la spugna e continuerà a insistere affinché la consorte si tiri indietro ma le cose prenderanno una piega talmente tanto difficile da portare tensione nel loro matrimonio. La coppia Hope/Liam vivrà uno dei momenti di tensione più alti e drammatici di questi ultimi anni. Come finirà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 luglio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.