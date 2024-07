Beautiful, Anticipazioni Puntate del 27 luglio 2024: Ridge e Bill alleati contro Sheila!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 27 luglio 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap vedremo che Ridge e Bill hanno un piano e faranno di tutto per incriminare Sheila. Intanto Hope vedrà Deacon impegnato in una strana telefonata...

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda il 27 luglio 2024 alle ore 13.50, Ridge e Bill continueranno a mettere in atto il loro piano per incastrare Sheila. I due uomini vogliono portare la Carter a confessare i suoi omicidi e con questa confessione incastrarla per sempre. Il Forrester chiederà al suo nuovo e inaspettato alleato di proseguire con la sua farsa e di resistere ancora. Il magnate prometterà di mantenere i nervi saldi e di proseguire con la sua finta ma spererà che tutto finisca presto. Non vorrà più che i suoi cari pensino che abbia perso completamente la testa. Intanto Hope andrà a trovare Deacon al ristorante. La ragazza vorrà parlargli della sua decisione su Thomas ma al suo arrivo troverà il padre impegnato in una strana telefonata, che la metterà in allarme. Successivamente lo Sharpe chiamerà Sheila e le chiederà di raggiungerlo immediatamente. Cosa starà succedendo?

Beautiful Anticipazioni: Bill mente!

La verità è venuta a galla. Bill vuole incastrare Sheila. Lo Spencer sta fingendo di amare la Carter e lo sta facendo per indurla a raccontargli tutto del suo passato, crimini compresi. Il magnate vuole raccogliere la confessione della donna affinché la polizia la registri e abbia la prova che le serve per incastrarla definitivamente. Dollar Bill non solo mente ma ha sacrificato tutto per riuscire in questo intento; ha persino rinunciato ad avere la stima delle persone che lo amano e ha ferito i suoi figli e Katie, facendo credere loro di aver perso il senno e di aver veramente pensato che la rossa fosse la donna adatta a lui. Un piano molto astuto ma anche parecchio pesante, che lui è però stato disposto a fare. Ma non è solo. Accanto a lui, inaspettatamente, c’è un alleato: Ridge Forrester. I due antichi rivali hanno messo da parte l’odio reciproco per un bene più alto e in comune.

Anticipazioni Beautiful: Ridge e Bill alleati contro Sheila

Non ci saremmo mai aspettati un simile colpo di scena. Ridge e Bill, dopo anni a farsi guerra, hanno deciso di allearsi per sconfiggere Sheila Carter. I due hanno pensato di sfruttare il passato oscuro dello Spencer per far cadere la rossa in trappola e farle credere che Dollar Bill, stanco di non essere apprezzato per quello che è, avesse davvero visto in lei la donna adatta per stargli accanto. Il Forrester spera che il suo nuovo amico riesca nel suo intento il prima possibile e lo spingerà a continuare questa farsa, piuttosto pesante per lui ma che sta cominciando a dare i propri frutti. La criminale si fida del suo compagno e forse veramente gli confesserà i suoi omicidi, permettendo alla polizia di avere la prova che stava aspettando da tempo per incriminarla.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope sospetta di Deacon!

Ridge e Bill continueranno ad affilare i coltelli contro Sheila e lo faranno in un bunker della polizia, situato sotto Villa Spencer. Intanto Hope si recherà a Il Giardino per raccontare al padre le sue ultime decisioni. Quando arriverà al ristorante si renderà però conto che Deacon è impegnato in una strana e losca telefonata, che si affretterà a chiudere quando vedrà la figlia. La Logan si insospettirà ma penserà solo che il suo adorato papà abbia cominciato a frequentare una donna. E in effetti sarà così, peccato che quella persona sia Sheila. Lo Sharpe, rimasto solo, chiamerà la Carter e le chiederà di raggiungerlo, per parlarle di una cosa molto importante. Si cosa si tratterà? Vorrà rivelarle di aver scoperto qualcosa oppure la loro conversazione avrà un’altra motivazione?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 luglio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.